'Filmei um desconhecido na igreja, vídeo viralizou e virou date com buquê'

Thalia Mara, 26, fez um vídeo despretensioso na igreja. Ela filmou os fiéis e, ao publicar, pediu bênçãos para um deles, desconhecido, que chamou sua atenção. O homem era Marcelo Guarnieri, 27. Depois que o vídeo viralizou, passando das 11,5 milhões de visualizações, os dois acabaram se encontrando —e o date teve até buquê de flores.

Thalia: vídeo na igreja virou date com rapaz desconhecido Imagem: Arquivo pessoal

O que aconteceu

A jovem se surpreendeu com a quantidade de pessoas na igreja e decidiu filmar. Ao gravar, reparou em um rapaz desconhecido —que depois soube que era Marcelo. A filmagem ocorreu no sábado, em uma igreja de Balneário Camboriú (SC).

Na sequência, Thalia publicou o vídeo no TikTok e mandou uma "mensagem" para o rapaz. Ela escreveu a seguinte frase na imagem: "Para o homem que vi na igreja e não sei se verei se novamente, que Deus te ilumine e te proteja".

Veio na minha cabeça a música 'Never forget you' e acabei postando no TikTok como brincadeira. Em nenhum momento a filmagem foi na intenção de realizar a trend. Jamais pensei que teria repercussão por ter usado uma legenda sobre religião e Deus, pois hoje a plataforma é viralizada por danças e outros tipos de entretenimento.

Thalia Mara

Thalia e Marcelo: eles estão se conhecendo melhor agora Imagem: Reprodução/Instagram

A postagem viralizou a ponto de chegar até o rapaz. "Ele criou uma conta no TikTok e comentou no meu vídeo que era ele o moço da igreja. Até publicou uma foto e vídeo no perfil para reafirmar que não era um fake", diz Thalia.

Como tudo começou pelo TikTok, ele me buscou por lá. Tentou contato comigo por mensagem no aplicativo, mas não recebi a notificação da mensagem. Fui ver a repercussão do vídeo só no domingo, às 21 horas. Após trocarmos mensagens pelo TikTok, trocamos o @ [contato] do Instagram e começamos a nos seguir e trocar mensagens pela outra plataforma.

Thalia Mara

Os dois se encontraram pela primeira vez na terça-feira, em um restaurante da cidade. "Ele chegou com um buquê de rosas para me recepcionar. Conversamos na beira da praia e não faltaram assunto e risadas entre a gente, falamos sobre assuntos pessoais, perspectiva de vida, sonhos e como está a vida de cada um no momento." O rapaz optou por não dar entrevistas, mas confirmou o date.

Eles assistiram a uma missa juntos no domingo e, desde então, estão se conhecendo melhor. "O Marcelo até conheceu minha família. Eu não conheci a família dele, pois não moram na região, não conseguimos nos ver. A relação dele com minha família fluiu igual a minha relação com ele, com naturalidade, muita conversa e risadas."