Festival de arte luminosa de Sharjah 2024 começa na quarta

SHARJAH, 6 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Sob o patrocínio do xeique Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, a 13ª edição do Festival de arte luminosa de Sharjah (SLF, na sigla em inglês) está programada para começar na quarta-feira, 7 de fevereiro.

Organizado pela Autoridade de Desenvolvimento do Comércio e Turismo de Sharjah (SCTDA), o evento de 12 dias, que termina em 18 de fevereiro, promete cativar o público com shows de luzes inspirados na rica cultura, história e natureza de Sharjah e dos Emirados Árabes Unidos.

Utilizando tecnologias e inovações de iluminação avançadas e eficientes em termos de energia, o festival convida o público a experimentar as apresentações de luz das 18h às 23h diariamente, enquanto às quintas, sextas e sábados, o espetáculo continuará até a meia-noite.

Mais de 15 artistas internacionais apresentarão esses imersivos shows de luzes, iluminando 12 dos principais destinos turísticos, culturais e naturais do emirado, incluindo três novos destinos este ano: a sede da polícia de Sharjah, o mercado geral/ Souq - Al Hamriyah e a orla marítima de Kalba. Outros destinos e marcos importantes incluem a lagoa Khalid, a orla marítima de Al Majaz, a sede do grupo BEEAH, o forte Al Dhaid, a mesquita de Sharjah Mosque, a mesquita Xeique Rashid Al Qasimi, mesquista Al Noor e Al Rafisah Dam, juntamente com a SLF 'Vila da Luz', situada em frente ao prédio da Prefeitura da Universidade em Sharjah, que iniciou a celebração da edição deste ano em 1º de fevereiro, recebendo mais de 55 projetos de pequeno e médio porte.

Por meio da seleção de locais, a SCTDA tem como objetivo destacar a diversidade e a rica cultura, história e trajetória do emirado, ao mesmo tempo em que mostra a estética e a beleza dos pontos de referência em toda cidade. Shows de luzes artísticas e coloridas enfeitam monumentos históricos e apresentam narrativas sobre o legado autêntico e a rica herança do emirado, como o Souq - Al Hamriyah e o forte Al Dhaid, juntamente com locais atraentes que refletem a beleza natural de Sharjah, como a represa Al Rafisah, monumentos islâmicos icônicos, como a mesquita de Sharjah, bem como edifícios futuristas que traduzem o desenvolvimento e a inovação do emirado, como a sede do Grupo BEEAH. Todos esses marcos fazem de Sharjah um destino diversificado e inclusivo para experiências turísticas, culturais e artísticas.

Todos os anos, o Festival de arte luminosa de Sharjah atrai centenas de milhares de visitantes para o emirado, permitindo que eles se encantem com a música, a luz e as habilidades criativas de artistas de renome mundial. A edição do ano passado atraiu cerca de 1,3 milhão de visitantes, incluindo 189 mil da Vila da Luz.