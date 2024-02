Ferrão: Post do Elmo da Vila Sésamo viraliza e mostra crise de saúde mental

"Só passando para checar: como vocês estão?". Com essa pergunta inocente, uma publicação de Elmo, personagem famoso da Vila Sésamo, viralizou na rede social X (antigo Twitter), na semana passada. Mais de 200 milhões de pessoas já visualizaram o post, que gerou uma avalanche de comentários sobre saúde mental.

Até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, respondeu à publicação, assim como a Nasa e celebridades como Rachel Zegler, Dionne Warwick, Chance the Rapper e T-Pain. O teor da maioria das respostas revela "a crise, do ponto de vista de saúde mental, que a gente está vivendo", diz Mariana Ferrão no episódio de hoje (7) do quadro 'Mari vs Mari'.

A jornalista especializada em saúde também compartilha experiências pessoais que já teve com transtornos mentais e diz que o post serve como um lembrete sobre a importância de procurar apoio profissional.

A primeira coisa que eu acho que é preciso que a gente tenha consciência e que a gente repasse a informação é que, se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade ou se você também está passando por essa dificuldade, que você possa procurar serviços especializados e, hoje em dia, já tem muito serviço gratuito. Mariana Ferrão

"Eu já passei por depressão, síndrome do pânico e tenho a convicção de quanto é difícil a gente atravessar esses períodos da nossa vida e do quanto a ajuda profissional é indispensável nesses momentos", diz ela.

Sobre a pergunta feita por Elmo, Mariana levanta uma reflexão: "Quantas pessoas conversam com você no dia a dia e que dizem "e aí, tudo bem?" e que você realmente acredita que elas estão interessadas em saber como você está?".

Mas a pergunta é uma via de mão dupla: "Pra quantas pessoas você pergunta 'e aí, tudo bem?' e realmente você tá interessado em saber como essa pessoa, tá?".

Com vídeos novos toda segunda e quarta, 'Mari vs Mari' é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.