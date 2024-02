Explosões perto de escritórios de candidatos no Paquistão matam 26 na véspera da eleição

Por Charlotte Greenfield e Asif Shahzad

ISLAMABAD (Reuters) - Duas explosões perto de escritórios de candidatos eleitorais na província de Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, mataram 26 pessoas e feriram dezenas, disseram autoridades locais nesta quarta-feira, levantando preocupações sobre a segurança na véspera de uma eleição geral.

O Paquistão vai às urnas na quinta-feira em meio ao aumento dos ataques de militantes nos últimos meses e à prisão de Imran Khan, o vencedor da última eleição nacional, que tem dominado as manchetes apesar da crise econômica e de outros problemas que ameaçam o país.

As autoridades disseram que estão reforçando a segurança nas cabines de votação.

O primeiro ataque, que matou 14 pessoas, ocorreu no escritório de um candidato eleitoral independente no distrito de Pishin.

A segunda explosão em Qilla Saifullah, uma cidade próxima à fronteira afegã, foi detonada perto de um escritório do Jamiat Ulema Islam (JUI), um partido religioso que já foi alvo de ataques militantes, de acordo com o ministro da informação da província.

O vice-comissário de Qila Saifullah, Yasir Bazai, disse que 12 pessoas morreram na explosão, que partiu de uma moto estacionada perto do escritório, e 25 ficaram feridas.

Não ficou imediatamente claro quem estava por trás dos ataques. Vários grupos, incluindo o Taliban paquistanês (TTP) e grupos separatistas do Baluchistão, se opõem ao Estado paquistanês e realizaram ataques nos últimos meses.

Separadamente, um porta-voz do TTP reivindicou um ataque na segunda-feira que matou 10 pessoas em uma delegacia de polícia no noroeste do Paquistão. Embora o TTP tenha afirmado que seu alvo é a polícia e os oficiais de segurança, e não os candidatos eleitorais, o ataque levantou preocupações sobre a segurança nas regiões fronteiriças do Paquistão, no momento em que o país vai às urnas.

O hospital de Khanzai, próximo ao local da explosão em Pishin, na quarta-feira, calculou o número de mortos em 14 e disse que mais de duas dúzias de pessoas ficaram feridas. O vice-comissário do distrito de Pishin, Jumma Dad Khan, disse que a explosão havia ferido muitas pessoas.

Os ataques ocorreram no momento em que os partidos políticos encerravam suas campanhas no período de silêncio exigido pelas regras eleitorais no dia anterior à eleição.