Ex-jogador de futebol Daniel Alves chora no tribunal e nega ter cometido estupro na Espanha

No último dia de seu julgamento na quarta-feira (7), o ex-astro do Barcelona e do PSG, Daniel Alves, negou ter estuprado uma jovem em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022, insistindo que a relação foi consensual. Alves, contra quem o promotor público pediu nove anos de prisão, respondeu às perguntas de seu advogado durante uma declaração de quinze minutos na qual demonstrou sua emoção, chorando no final.

Rejeitando qualquer forma de violência contra a jovem, o ex-jogador da seleção brasileira também se defendeu dizendo que ela "em nenhum momento (...) disse qualquer coisa que indicasse que quisesse deixar o local".

"Não sou um homem violento"

"Se ela quisesse ir embora, poderia tê-lo feito a qualquer momento, não precisava estar lá", disse o ex-jogador do PSG, que também insistiu que ele "não era um homem violento". O veredicto provavelmente só será conhecido dentro de várias semanas.

O ex-jogador de futebol de 40 anos é acusado de estuprar uma jovem no banheiro de uma área VIP da boate Sutton, em Barcelona, na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022. Ele está em prisão preventiva há pouco mais de um ano e tem negado as acusações desde o início do caso. Mas sua defesa tem sido prejudicada por suas muitas mudanças de história.

Mentira

Depois de afirmar em um vídeo no início de janeiro de 2023 que nunca havia conhecido a autora da denúncia, ele justificou sua mentira explicando que queria proteger seu casamento, antes de finalmente admitir ter tido relação sexual com a autora da denúncia, mas afirma que foi consensual.

A promotoria está pedindo nove anos de prisão para o jogador de futebol, pagamento de € 150.000 à jovem e 10 anos de liberdade condicional após sua saída da prisão.

De acordo com a acusação, Alves, que estava em Barcelona na época, após jogar a Copa do Mundo no Catar, estava na discoteca com um amigo. Depois de oferecer champanhe à jovem, à prima dela e a um amigo, ele a teria convidado para dançar e depois para acompanhá-lo a uma sala adjacente com um banheiro.

Alves então teria adotado uma "atitude violenta" em relação à jovem, forçando-a a ter relações sexuais, de acordo com o promotor público, que descreveu uma "situação de angústia e terror" para a jovem.

Essa versão foi corroborada na segunda-feira pela amiga e prima da espanhola. Sua amiga disse que ela estava "chorando desesperadamente" e queria sair da discoteca, dizendo que Alves a havia machucado "muito". De acordo com a prima, a jovem "quase não sai de casa" desde o ataque, e está tomando antidepressivos.

Por sua vez, a reclamante prestou depoimento na segunda-feira a portas fechadas para proteger sua identidade, escondendo-se atrás de um biombo para evitar contato visual com Alves. Sua voz foi alterada e seu rosto pixelizado na gravação, destinada ao uso exclusivo dos juízes, para o caso de vazamento.

Transtorno de estresse pós-traumático

Nesta quarta-feira, um psicólogo que entrevistou a vítima meses após o incidente confirmou que ela estava apresentando sintomas de transtorno de estresse pós-traumático.

O amigo que acompanhou Alves na noite em questão, e a esposa do jogador, insistiram na terça-feira que ele estava embriagado. Ele "cheirava a álcool" e "quando entrou no quarto, esbarrou em vários móveis e caiu na cama" e dormiu imediatamente, disse Joana Sanz.

Um dos jogadores de futebol mais bem-sucedidos da história, Daniel Alves viveu o período mais glorioso de sua carreira no Barça, entre 2008 e 2016, quando conquistou 23 troféus.

O jogador, que também atuou pelo Sevilha (Espanha), Juventus (Itália) e Paris Saint-Germain, jogava pelo clube mexicano Pumas no momento de sua prisão. O clube o demitiu imediatamente.

