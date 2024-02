Emirados Árabes Unidos recebe o 10º grupo de crianças palestinas feridas e pacientes com câncer

ABU DHABI, 7 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O décimo grupo de crianças palestinas feridas e pacientes com câncer chegou aos Emirados Árabes Unidos na quarta-feira, em resposta às diretrizes do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. O líder determinou que 1.000 crianças feridas e 1.000 pacientes com câncer da Faixa de Gaza recebam tratamento nos hospitais dos Emirados Árabes Unidos.

Partindo do Aeroporto Internacional de Al Arish, o avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, transportando 86 palestinos com necessidade urgente de assistência médica, acompanhados de seus familiares. A Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM) acompanhou o avião e conversou com as famílias palestinas em sua chegada. Elas elogiaram o modelo único dos Emirados Árabes Unidos no atendimento às necessidades humanitárias urgentes do povo palestino.

As famílias elogiaram a resposta rápida dos Emirados Árabes Unidos como um forte testemunho de seu compromisso estabelecido de apoiar os palestinos em tempos difíceis. Eles também elogiaram os esforços incansáveis das equipes médicas e de voluntários que ofereceram apoio inabalável aos pacientes durante toda a viagem.

Desde o início da crise, os EAU têm apoiado firmemente Gaza, lançando a Operação "Gallant Knight 3" em novembro de 2023 para fornecer assistência humanitária ao povo palestino na Faixa de Gaza. De acordo com as estatísticas da Operação "Gallant Knight 3" até 5 de fevereiro, os hospitais dos EAU receberam 474 casos de crianças palestinas e pacientes com câncer, enquanto o número total de casos recebidos no hospital de campanha dos EAU em Gaza chegou a 3.575 casos.

Os EAU fortaleceram sua resposta humanitária à crise por meio do fluxo contínuo de alimentos, assistência humanitária e médica de emergência para o povo palestino. O país estabeleceu um hospital de campanha com 150 leitos em Gaza.

Além disso, os Emirados Árabes Unidos inauguraram seis usinas de dessalinização em Rafah, no Egito, para lidar com a situação da infraestrutura hídrica em Gaza e garantir o acesso do povo palestino à água potável. Essas usinas dessalinizam cerca de 45 milhão de litros por dia, os bombeando por meio de tubulações que se estendem até Gaza.

As autoridades competentes dos Emirados Árabes Unidos implementaram a campanha "Tarahum - for Gaza" para fornecer ajuda humanitária ao povo palestino afetado pela guerra na Faixa de Gaza, visando especialmente os grupos vulneráveis, como crianças, mulheres e idosos. Em continuidade a essas iniciativas, a Universidade dos Emirados Árabes Unidos recebeu 33 estudantes da Faixa de Gaza para estudar com custos pagos pelos EAU.

As iniciativas exemplificam a dedicação de longa data dos Emirados Árabes Unidos em apoiar o povo palestino, amenizando as dificuldades e promovendo a solidariedade e a cooperação por meio de esforços humanitários.