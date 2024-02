Emirados Árabes Unidos envia mais ajuda médica para Gaza

RAFAH, 7 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A operação humanitária Gallant Knight 3 anunciou a entrada de 10 ambulâncias totalmente equipadas na Faixa de Gaza através da passagem egípcia de Rafah, como parte dos esforços dos Emirados Árabes Unidos para atender às necessidades do setor de saúde em Gaza.

A ação dos Emirados Árabes Unidos é uma resposta à necessidade urgente de ambulâncias após a maioria dos veículos que operavam na Faixa de Gaza ser danificada. As ambulâncias servirão ao hospital de campanha dos Emirados e a outras instalações de saúde para aliviar o sofrimento do povo palestino e apoiar o sistema de saúde no enclave.

A ajuda fornecida pelos Emirados Árabes Unidos por meio da operação humanitária Gallant Knight 3 totalizou mais de 10.575 toneladas, com o envio de 435 caminhões e carregamentos de navios, além de 154 aviões de carga. O número de casos recebidos pelo hospital de campanha em Gaza chegou a 3.902. Os Emirados Árabes Unidos também estabeleceram seis usinas de dessalinização de água com uma capacidade de produção de 1,2 milhão de galões por dia, beneficiando diretamente os residentes de Gaza.