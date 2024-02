Em ano eleitoral, Lula exalta Paes e critica bolsonarismo em ida ao Rio

A meses das eleições municipais, o evento do presidente Lula (PT) hoje, no Rio, teve exaltação ao prefeito Eduardo Paes (PSD), críticas ao bolsonarismo e promessas na área de educação.

O que aconteceu

Lula foi à capital fluminense para inaugurar um complexo esportivo para estudantes e anunciar um instituto federal na Cidade de Deus. O presidente começou a rodar o país para lançar obras e projetos e, de quebra, dar uma forcinha aos aliados que disputarão a eleição de outubro.

Como tem feito em outros palanques, o presidente elogiou o prefeito e disse que é necessário "fazer justiça" a Paes. Os dois, que foram próximos durante o primeiro mandato do petista, se reaproximaram durante as eleições de 2022, quando o prefeito o apoiou. Agora, o PT debate uma possível vaga de vice na chapa da reeleição.

Converso com muitos prefeitos e quero dizer que vocês têm um prefeito especial. O que a gente gostaria é que vocês respeitassem a diferença do prefeito que vocês tiveram há pouco tempo atrás, e do trabalho que ele [Paes] faz nesses anos em que voltou à prefeitura.

Lula, em evento no Rio

Paes voltou à Prefeitura do Rio em 2020, sem aliança formal com o PT, que lançou a deputada Benedita da Silva. No segundo turno, o partido o apoiou informalmente contra a reeleição de Marcelo Crivella (Republicanos), que tinha o respaldo do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula aproveitou também a deixa para criticar Bolsonaro. "Confesso que vou morrer sem entender o que aconteceu nas eleições para presidente de 2018. O Brasil não merecia eleger uma praga de gafanhoto para dirigir esse país", afirmou.

Legado olímpico largado

O GEO (Ginásio Educacional Olímpico) Isabel Salgado é uma tentativa do governo em reutilizar a estrutura deixada pelas Olimpíadas de 2016. Encampado tanto por Lula quanto por Paes, o legado do evento olímpico é hoje um ponto de crítica aos dois na cidade, pela degradação e falta de uso.

O prédio foi, originalmente, a Arena Carioca 3 dos jogos, localizada no parque olímpico. Segundo o Ministério da Educação, o complexo tem 24 salas de aulas, uma área de alimentação, sala multiúso, área de circulação, duas quadras poliesportivas e locais para a prática de judô, lutas, tênis de mesa e ginástica.

Na região do Parque Olímpico também será construído o instituto federal voltado à Cidade de Deus. Ontem (6), o presidente já havia prometido a inauguração até 2026, junto a outras unidades na Baixada Fluminense e no Complexo do Alemão. Ao todo, o governo promete inaugurar 99 IFs neste mandato.