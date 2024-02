Dubai alcança o melhor desempenho anual de turismo de todos os tempos, com um crescimento de 17,15 milhões de turistas internacionais em 2023

DUBAI, 7 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Dubai registrou um recorde de turistas em 2023, atraindo 17,15 milhões de visitantes internacionais de acordo com os últimos dados publicados pelo Departamento de Economia e Turismo (DET, na sigla em inglês) de Dubai. Representando um crescimento anual de 19,4% em relação aos 14,36 milhões de chegadas de turistas em 2022, o número do ano passado também superou o recorde anterior de 16,73 milhões de visitantes registrados em 2019.

O crescimento está alinhado com as metas da Agenda Econômica de Dubai D33, lançada há pouco mais de um ano pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, para consolidar ainda mais a posição de Dubai como uma das três principais cidades globais para negócios e lazer, e a melhor cidade para visitar, viver e trabalhar.

O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai, destacou que o melhor desempenho de todos os tempos do setor de turismo de Dubai em 2023 é uma prova da visão de do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum. "O compromisso de Sua Alteza em promover a resiliência, a excelência e a inovação em todos os setores econômicos e incentivar parcerias público-privadas significativas que agreguem valor teve um impacto transformador no desenvolvimento do turismo no emirado", disse.

Hamdan acrescentou que a capacidade de Dubai de gerar constantemente experiências de viagem e turismo diversificadas e inovadoras, atendendo a uma ampla gama de visitantes, tem sido um fator fundamental por trás desse desempenho excepcional. "Com vários indicadores superando os níveis pré-pandêmicos, os resultados deste ano marcam Dubai como um ponto focal vibrante de crescimento no cenário do turismo global", completou.

Comemorando um ano recorde em 2023, Dubai reforçou ainda mais sua classificação como o destino global número 1 por um terceiro ano consecutivo sem precedentes no Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2024, a primeira cidade a obter esse prêmio exclusivo. A cidade atende a viajantes de todos os orçamentos e preferências, e um calendário de eventos de negócios, lazer e esportes durante todo o ano continua a atrair visitantes internacionais.

O desempenho do setor de turismo é muito semelhante ao crescimento de 3,3% do PIB do emirado nos primeiros nove meses de 2023, destacando ainda mais a relação simbiótica entre o turismo e a prosperidade econômica. As atividades de serviços de hospedagem e alimentação registraram um crescimento de 11,1%, solidificando a posição de Dubai como líder global em turismo.

O desempenho dos visitantes internacionais de Dubai superou as tendências globais do turismo, com os dados mais recentes da Organização Mundial do Turismo da ONU revelando que, no geral, o turismo internacional atingiu 88% dos níveis pré-pandêmicos até o final de 2023. A única região a superar os níveis pré-pandêmicos com 22% de crescimento de visitação acima de 2019, o Oriente Médio liderou a recuperação global em termos relativos.

Helal Saeed Almarri, diretor-geral do Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET), afirmou que a recuperação significativa do setor de turismo de Dubai, superando as taxas de recuperação global, é um testemunho da visão e da liderança de do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum. "Esse aumento não apenas comemora o ano inaugural da Agenda Econômica de Dubai D33, mas também destaca a eficácia de uma estratégia que vem sendo elaborada há uma década, exemplificando a resiliência e a adaptabilidade como fundamentais para nosso impulso econômico", adicionou.

Almarri disse que o sucesso decorre de um portfólio diversificado, com ganhos significativos em lazer, novos segmentos emergentes e o setor MICE como um todo, que foram ainda mais catalisados por políticas liberais de visto e ambição dinâmica do setor privado. Esses avanços, diz ele, reforçam o status de Dubai como um dos principais destinos para se viver, visitar e fazer negócios. "Com a estratégia da Agenda Econômica de Dubai D33 servindo como nossa bússola econômica para os próximos dez anos, temos o compromisso de fortalecer o setor de turismo, aprimorar nossos ativos e infraestrutura e estimular um crescimento econômico mais amplo. Essa abordagem abrangente garante que o turismo prospere em conjunto com nossas metas de aquisição de talentos, aceleração de negócios e inovação governamental, para posicionar Dubai como o epicentro para todos aqueles que almejam sua próxima fase de crescimento e expansão", completou.

As principais regiões mantêm o ritmo

O forte desempenho do turismo em 2023 fez com que Dubai mantivesse sua posição como destino de viagem de primeira escolha para visitantes dos principais mercados tradicionais e emergentes. Do ponto de vista regional, o Conselho de Cooperação do Golfo e a MENA (Oriente Médio e Norte da África) forneceram um total de 28% da participação, demonstrando o fascínio de Dubai como um destino confiável e preferido para visitantes de mercados vizinhos. A Europa Ocidental e o Sul da Ásia foram responsáveis por 19% e 18% das chegadas, respectivamente, enquanto a CEI/Europa Oriental registrou uma participação de 13%. A região do Norte da Ásia e do Sudeste Asiático foi responsável por 9% das chegadas, as Américas contribuíram com 7%, a África com 4% e a Australásia com 2%.

Os hotéis superam os níveis pré-pandêmicos em todas as métricas

O setor hoteleiro de Dubai, que é essencial para a promessa de destino do emirado e para o crescimento geral do setor de turismo, continuou a apresentar um forte desempenho, superando os níveis pré-pandêmicos em todas as métricas de hospitalidade - ocupação, noites de quartos ocupados, duração da estadia dos hóspedes, tarifa média diária (ADR) e receita por quarto disponível (RevPAR).

A ocupação continua entre as mais altas do mundo

A ocupação média do setor hoteleiro em 2023 foi de 77,4%, uma das mais altas do mundo, aumentando de 72,9% em 2022 e superando a ocupação média de 75,3% em 2019. O alto nível de ocupação é uma conquista excepcional, dado um aumento geral de 19% na oferta de quartos em 2023 em comparação com 2019.

Alcançado o marco de 150 mil quartos

O inventário de hotéis de Dubai no final de dezembro de 2023 compreendia 150.291 quartos em 821 estabelecimentos, em comparação com 146.496 quartos disponíveis no final de dezembro de 2022 em 804 estabelecimentos e 126.120 quartos disponíveis no final de dezembro de 2019 em 741 estabelecimentos. A conquista do marco do ano passado reflete o crescimento e o sucesso do setor de hospitalidade.

As diárias ocupadas atingem um recorde

Em 2023, as diárias ocupadas subiram para um recorde de 41,70 milhões, marcando um aumento de 11% em comparação com 2022 (37,43 milhões). Esse crescimento também representa um aumento substancial de 30% em relação aos números pré-pandêmicos de 2019, que registraram 32,11 milhões de diárias ocupadas. Refletindo o compromisso da cidade e do setor hoteleiro de oferecer preços competitivos, o ADR de 2023 de AED 536 foi igual ao ADR de 2022.

O desempenho robusto do setor hoteleiro também é evidente em seu crescimento de RevPAR - um aumento de 6% em relação a 2022 (AED415 vs. AED391) e um crescimento de 33% em relação ao período pré-pandêmico de 2019 (RevPAR de AED312). A duração da estadia dos hóspedes foi de 3,8 noites em 2023, um aumento de 10% em relação às 3,4 noites de 2019.

Segundo Issam Kazim, CEO da Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), "à medida que Dubai continua seu crescimento exponencial em alinhamento com a Agenda D33 estabelecida por nossa liderança com visão de futuro, continuamos comprometidos em elevar ainda mais nossos padrões e avançar com infraestrutura, experiências e atrações inovadoras e distintas de classe mundial. A ampla gama de ofertas e a reputação de Dubai como um destino seguro, inclusivo e acessível têm sido consistentemente reconhecidas em vários índices globais, o que culminou com o fato de a cidade ter sido coroada como o destino global número 1 pelo terceiro ano consecutivo, sem precedentes, no Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2024", disse.

Kazim lembrou ainda que as entidades aproveitam o impulso significativo gerado durante o2023 altamente bem-sucedido para impulsionar o crescimento em todos os segmentos do turismo. "Como estamos ansiosos para receber mais visitantes em 2024, o apoio inabalável de nossos parceiros dos setores público e privado será fundamental para aumentar nossa capacidade de mostrar nossas ofertas incomparáveis, feitas sob medida para atender às diversas preferências e orçamentos dos viajantes internacionais", concluiu.

Centro global de qualidade de vida

Além de garantir o prêmio Tripadvisor Travellers' Choice Awards, Dubai também recebeu reconhecimento em várias frentes, oferecendo aos residentes e visitantes uma combinação única de oportunidades, segurança e comodidades de classe mundial em um ambiente vibrante e dinâmico.

Em um relatório do provedor de serviços financeiros Remitly, Dubai foi aclamada como a cidade número 1 do mundo para se mudar em 2023, mostrando seu fascínio como um destino preferido para pessoas que buscam novas oportunidades e uma alta qualidade de vida. Além disso, a consultoria imobiliária Savills identificou Dubai como a melhor cidade do mundo para trabalhadores remotos, enfatizando seu ambiente propício para profissionais que adotam o estilo de vida de trabalho virtual.

O apelo de Dubai como um próspero centro global foi ainda mais destacado pelo Top 100 City Destinations Index 2023 da Euromonitor International, que nomeou Dubai como o segundo melhor destino urbano do mundo, destacando sua popularidade entre os viajantes internacionais. O reconhecimento da cidade como uma das 10 principais cidades no Global Power City Index, conforme relatado pelo Mori Memorial Foundation's Institute for Urban Strategies no Japão, reforça ainda mais sua estatura como um ator importante no cenário global.

Início de parcerias e campanhas globais

Como parte de seu esforço anual para mostrar Dubai ao mundo, o DET firmou uma colaboração histórica com o gigante do futebol espanhol Real Madrid Club de Fútbol. O acordo plurianual reuniu duas marcas icônicas e se baseia na parceria de longa data do Real Madrid com a principal companhia aérea de Dubai, a Emirates, enquanto o Dubai Parks and Resorts? também abrigará o primeiro parque temático do Real Madrid, o Real Madrid World.

Mantendo o espírito de "nada é impossível" do emirado, Dubai foi palco de outra façanha recorde com o campeão da Red Bull Air Race, Luke Czepiela, aterrissando seu avião no heliponto do Burj Al Arab Jumeirah, incentivando visitantes e residentes a alcançar novas alturas e ultrapassar limites. Outra façanha em 2023 viu o americano Brian Grubb realizar o primeiro wakeskate e base jump do mundo no Address Beach Resort.

Dubai também estabeleceu uma parceria sólida e contínua com o compositor vencedor do Oscar Hans Zimmer, que vai além de um show típico. "Hans Zimmer Live" marcou sua primeira apresentação no Oriente Médio na Coca-Cola Arena de Dubai durante o Dubai Shopping Festival, o mais antigo da região, dando início a uma profunda exploração da cultura da cidade. Essa colaboração não foi apenas um show único. Zimmer se tornou um grande defensor de Dubai, criando o "Sounds of Dubai", uma peça musical exclusiva que captura a vibração da cidade.

Destino de eventos internacionais

O Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) posiciona Dubai como um centro de entretenimento internacional e, em 2023, a cidade sediou uma série de eventos durante todo o ano, liderados pelo icônico Dubai Shopping Festival. O calendário anual de varejo do DFRE abrange tudo, desde artes e livros, alimentos e esportes, música e concertos, patrimônio e cultura até compras e moda, além de promoções de varejo que oferecem prêmios que mudam a vida de residentes e visitantes sortudos.

Principal destino da região para eventos de negócios, Dubai atrai uma ampla gama de viajantes de negócios por meio de seu calendário de exposições anuais e feiras comerciais que estão entre as maiores do mundo. Os principais eventos de negócios e lazer realizados em 2023 incluíram a Gulfood (134 mil visitantes e 5 mil expositores), a Gitex Global Dubai (170 mil visitantes e 6 mil expositores), o International Boat Show (30 mil visitantes) e o Arabian Travel Market (40 mil visitantes). A Dubai Business Events, parte da DET e o escritório oficial de convenções da cidade, garantiu o crescimento contínuo nesse espaço ao trabalhar com as partes interessadas para obter um recorde de 349 propostas para sediar conferências internacionais, congressos, reuniões e programas de viagens de incentivo nos próximos anos.

Inovação culinária e prêmios

Com um cenário gastronômico vibrante e próspero, Dubai é uma capital culinária moderna com 13 mil restaurantes e cafés que oferecem várias cozinhas e experiências. Após seu lançamento em 2022, a segunda edição do Guia MICHELIN Dubai foi lançada em 2023, com três novos restaurantes de uma estrela e um novo de duas estrelas incluídos. No total, o guia de 2023 apresentou 90 restaurantes, em comparação com 69, incluindo três que receberam duas estrelas, 11 com uma estrela, três com uma Estrela Verde, 17 Bib Gourmands e 59 restaurantes selecionados pela Michelin.

Dois restaurantes locais de Dubai foram incluídos na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo para 2023. O Trèsind Studio foi classificado em 11º lugar, o Orfali Bros Bistro em 46º lugar, enquanto o Ossiano fez parte da lista ampliada em 87º lugar. Havia também 113 restaurantes de Dubai incluídos no guia Gault&Millau UAE 2023.

Cumprindo as metas de sustentabilidade

Dubai é líder em sustentabilidade, com seus esforços alinhados aos objetivos globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas. Alinhada à Agenda Econômica de Dubai D33 e à estratégia Net Zero 2050 dos Emirados Árabes Unidos, a iniciativa Dubai Sustainable Tourism (DST) em andamento iniciada pela DET oferece suporte ao setor de hospitalidade por meio de vários programas.

Em julho de 2023, o DET lançou o Dubai Sustainable Tourism Stamp (Selo de Turismo Sustentável de Dubai), uma nova iniciativa, como parte do DST, que recentemente reconheceu 70 hotéis com a maior adesão aos "19 requisitos de sustentabilidade" do DET, o primeiro do gênero na região. Desenvolvido em colaboração com o setor de hospitalidade de Dubai, o selo foi criado para acelerar os esforços no sentido de capacitar o setor de turismo a atingir suas metas de sustentabilidade e validar a dedicação do hotel às práticas sustentáveis.

Outras iniciativas de sustentabilidade incluem o Dubai Can, com sua campanha "Refill for Life", que promove garrafas reutilizáveis e incentiva as pessoas a reabastecerem em 50 fontes de água instaladas em toda a cidade. Um segundo projeto do Dubai Can, o Dubai Reef, foi lançado em dezembro de 2023. Um dos maiores desenvolvimentos de recifes marinhos do mundo, o Dubai Reef faz parte dos esforços da cidade para aumentar os estoques de peixes, apoiar a pesca sustentável e contribuir para aumentar a segurança alimentar.

Ele também desempenhará um papel fundamental na redução das emissões de carbono e no aumento da biodiversidade marinha. A DET também relançou a ferramenta pioneira Carbon Calculator, que mede a pegada de carbono no setor de hospitalidade de Dubai. O perfil de sustentabilidade da cidade foi significativamente impulsionado no final de 2023, quando os Emirados Árabes Unidos sediaram a COP28, a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, na Expo City Dubai.

Destino global de turismo de cruzeiros e iates

Como um pilar fundamental do setor de turismo do emirado, o turismo de cruzeiros ajudará a impulsionar os esforços para transformar Dubai em uma das três principais cidades do mundo para negócios e lazer, de acordo com a Agenda D33. A expansão do setor de cruzeiros traz benefícios significativos para Dubai como um centro de turismo regional, e o desenvolvimento do setor de cruzeiros consolida ainda mais o status de Dubai como uma porta de entrada para a região.

A temporada de cruzeiros 2023-2024 de Dubai foi lançada com a chegada do luxuoso transatlântico Mein Schiff 2 em outubro. O navio atracou no Terminal de Cruzeiros Hamdan bin Mohammed em Mina Rashid, marcando o início de outro período para os entusiastas de cruzeiros. A visita de passageiros de cruzeiros está amplamente concentrada em torno dos principais centros de cruzeiros, como Mina Rashid, que oferece fácil acesso ao histórico Dubai Creek, lar do rico patrimônio cultural da cidade, e ao Dubai Harbour, localizado próximo à animada Dubai Marina e à icônica Palm Jumeirah. A posição de Dubai como centro de cruzeiros da região é ainda mais validada pelo fato de a cidade ter sido premiada como o Melhor Porto no CRUCEROADICTO AWARDS na Espanha, um reconhecimento internacional das melhores linhas de cruzeiro, navios e portos selecionados por viajantes de cruzeiros do mundo todo.

Com 15 marinas, mais de 3.600 ancoradouros e instalações de apoio ininterruptas para embarcações de recreio, superiates e gigayachts, Dubai também se tornou um ímã para o turismo global de iates. A temporada de inverno, de outubro a abril, atrai um número cada vez maior de iates anualmente. A localização estratégica do emirado oferece fácil acesso a alguns dos destinos de iatismo mais pitorescos da região e ao deslumbrante litoral dos Emirados Árabes Unidos.

Novas iniciativas para estimular o crescimento

Outra iniciativa importante anunciada em 2023 foi o Dubai Master Plan for Public Beaches (Plano Diretor de Praias Públicas de Dubai), que visa aumentar a extensão das praias públicas em 400% até 2040 e aumentar os serviços oferecidos nas praias públicas em 300% até 2025. A oferta turística de Dubai será ampliada ainda mais com a implementação do Plano Diretor Urbano Dubai 2040. As metas estratégicas desse plano de longo prazo incluem a duplicação das áreas verdes e de lazer e o aprimoramento de suas qualidades, a proteção do patrimônio cultural e urbano do emirado e o fornecimento de meios de mobilidade sustentáveis e flexíveis. De acordo com o Plano Diretor, o espaço total dedicado a hotéis e atividades turísticas aumentará em mais de 100% nas próximas duas décadas.