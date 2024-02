Dono do Napoli assume culpa por saída de Spalletti

NÁPOLES, 7 FEV (ANSA) - O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, culpou a si mesmo pela saída do técnico Luciano Spalletti, atualmente na seleção da Itália, e deu mais detalhes sobre a conturbada demissão do francês Rudi Garcia.

O polêmico mandatário napolitano deu uma longa coletiva de imprensa para explicar suas recentes decisões e os resultados abaixo do esperado do atual detentor do Scudetto.

Os partenopei se encontram na modesta sétima colocação da Série A da Itália, com quatro pontos atrás da quarta posicionada Atalanta, e já demitiram Garcia, que era o substituto de Spalletti.

"Assumo a responsabilidade. Spalletti disse que estava cansado e queria ir embora, mas há uma contradição quando você aceita a vaga na seleção. Repito que tive que confirmar Spalletti e ver o que aconteceria, então esse erro levou a todo o resto", explicou De Laurentiis.

Antes de fechar com Garcia, o dirigente revelou que conversou com Thiago Motta e Luis Enrique, mas ambos decidiram seguir caminhos opostos, pois o ítalo-brasileiro estaria mirando um cargo no exterior e o espanhol havia escolhido o PSG.

Após a decisão de confiar o cargo de técnico ao francês, De Laurentiis admitiu que ficou incomodado logo na apresentação de Garcia, pois ele revelou que não assistiu aos jogos dos napolitanos.

"Eu não acreditei. Então, percebi que ele não aproveitava os novos jogadores e desejava continuar um caminho próprio. Dei algumas chances e, no último jogo, comentei que ele estava cometendo um erro, mas me falou para deixá-lo fazer as coisas do seu modo. No intervalo, fui ao vestiário e perguntei se ele realmente queria ser mandado embora. Assim que a partida acabou, eu o mandei se foder", afirmou.

Um dos maiores arrependimentos do empresário na temporada passada foi a eliminação na Champions League, pois De Laurentiis acreditava fielmente que o clube poderia erguer a prestigiada taça.

"Fiquei decepcionado com a eliminação na Liga dos Campeões porque esperava vencê-la. A Inter chegou à final apesar de ter somado 20 pontos a menos que nós, então por que não pudemos estar lá?", lamentou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.