Dona da 'vagina mais bonita do Brasil' reconstruiu hímen; como é cirurgia?

Do VivaBem*, em São Paulo

Maitê Sasdelli, a dona da "vagina mais bonita do Brasil", anunciou que passou por um procedimento para reconstruir o hímen.

"[A cirurgia foi] feita a laser, e a recuperação está sendo tão tranquila quanto. Serão 30 dias de repouso e sem ter relação [sexual]", contou a influenciadora, que irá sortear a virgindade quando estiver recuperada.

Como é feita a cirurgia?

Quando a mulher faz sexo pela primeira vez, ela rompe a pele que fecha parcialmente o orifício da vagina, o hímen.

Na cirurgia, conhecida como himenoplastia, o médico une os pedaços restantes do hímen. Ao transar pela primeira vez após a operação, a paciente rompe o hímen de novo.

Médicos afirmam não ser possível sentir o rompimento ou nada parecido, é algo simbólico —assim como não é possível falar em "perda da virgindade" baseada apenas nisso.

Qual a função do hímen?

O hímen é uma membrana que se forma nas mulheres antes mesmo de seu nascimento. Na verdade, antes mesmo da vagina: na fase de embrião, o órgão sexual feminino ainda não está formado. Quando ela se desenvolve, os resquícios de uma "tampa" rudimentar permanecem ali como hímen.

E, não, ele não serve para nada. O hímen não tem função orgânica, nem protege contra infecções: ele apenas existe, anatomicamente, na vagina.

Romper o hímen dói?

A membrana não possui terminações nervosas e, por isso, não causa dor ao ser rompida.

As dores que uma mulher pode sentir nas primeiras relações sexuais são, na verdade, devidas ao estiramento da vagina —que passara, até ali, a vida toda em repouso. A pele e os músculos vaginais doem porque ficam mais estirados para acoplar o pênis.

Nem sempre o hímen é rompido pela penetração do pênis. Acidentes, atividades esportivas, uso de absorventes íntimos e masturbação, por exemplo, podem romper a membrana.

Autoanálise antes de fazer a cirurgia

Quando a cirurgia é motivada por estética, a recomendação é fazer a avaliação da sua necessidade real, sobretudo se a escolha é para agradar a si, ou outra pessoa, assim como saber que a reconstrução não vai melhorar todos os eventuais problemas sexuais que se tenha.

É válido saber também que não existe um padrão de vulva ou de vagina considerada normal. A cirurgia íntima deve ser levada a sério não somente por ser um procedimento invasivo, mas por mexer com a mente das mulheres. Isso porque a intervenção pode melhorar a autoestima delas, mas, por outro lado, se eventualmente a paciente ficar com desconforto, dor na região, dificuldade de ter relação sexual, ou o procedimento não ficar de acordo com o esperado, pode impactar negativamente o bem-estar psicológico.

Outra indicação é buscar sempre profissionais especializados, de preferência aqueles no site da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) e sempre pedir referências.

*Com informações de reportagens publicadas em 02/10/22, 12/07/23 e 12/11/23.