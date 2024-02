Dengue tem cura? Existe tratamento? Saiba como é terapia

Do VivaBem*, em São Paulo

Os casos de dengue aumentaram nas primeiras três semanas de 2024. Segundo o Ministério da Saúde, o crescimento foi de 170% em relação ao mesmo período no ano passado.



Febre, dor no corpo e articulações estão entre os sintomas mais comuns da doença.

A vacinação contra a dengue no SUS será iniciada neste mês, em duas doses, e irá priorizar crianças e adolescentes (mais informações).

Dengue tem cura?

Embora muitos casos possam ser autolimitados, isto é, se resolvem sozinhos, quando os sintomas são mais intensos, não existe cura para a dengue, ao menos, até o momento.

Como é feito o tratamento?

O objetivo do tratamento é aliviar sintomas e prevenir o agravamento da infecção.

Nos casos leves, a estratégia terapêutica prevê o uso de analgésicos e antitérmicos (como o paracetamol), além de hidratação oral (água, suco, chá, soro caseiro).

O uso do ácido acetilsalicílico (AAS) e anti-inflamatórios como a dipirona não são recomendados, dado o risco de sangramentos e alterações renais.

Nos quadros de manifestações hemorrágicas, o tratamento de suporte é hospitalar e se baseia na hidratação.

Sintomas da dengue em casos graves

Os sintomas da dengue em casos graves são semelhantes ao da doença leve.

A diferença é que no terceiro ou quarto dia da infecção ocorre choque hemorrágico (a pessoa perde sangue o que faz com que seu coração perca a capacidade de bombear a quantidade necessária para nutrir vários órgãos do organismo), e desidratação severa. Os sinais de alerta são os seguintes:

Dor abdominal intensa Vômito persistente Respiração acelerada Sangramento de mucosa ou outra hemorragia Fadiga Agitação ou confusão mental Algumas pessoas ainda apresentarão quadros neurológicos, como convulsões e irritabilidade