'Lindo e resistente': carrinho com bebê-conforto está por menos de R$ 750

Carrinho e bebê-conforto estão entre os itens indispensáveis para quem está esperando a chegada de um bebê. Além da praticidade, há ainda a questão da segurança — já que, pela lei brasileira, é obrigatório transportar crianças de até um ano no acessório, que deve ficar no banco traseiro com a face virada para o assento.

E, como tudo no universo de compras infantis, há mil e uma opções de marcas e modelos para escolher, o que pode causar muitas dúvidas. A dupla carrinho + bebê-conforto Cosco Travel System Reverse, no entanto, é um best-seller da marca e costuma agradar muitos aos pais que o adquirem.

Tamanho sucesso é, em parte, explicado pelo custo-benefício: indicado para uso até 15 kg, o kit carrinho + bebê-conforto custa a partir de R$ 742 (dependendo da cor escolhida), e também pela possibilidade de ser usado com o bebê-conforto acoplado no carrinho, oferecendo mais praticidade à família (e garantindo que a soneca sagrada da criança não seja interrompida).

O que eles têm de bom?

Ideal para crianças até 15 kg.

O assento do carrinho reclina até 180°, permitindo uma inclinação semelhante ao de um berço, mais confortável para bebês recém-nascidos (ao todo, são 3 opções de inclinação).

Alça reversível, que permite passear com a criança virada para os pais ou para frente.

Bebê-conforto tem redutor de assento (para bebês recém-nascidos) macio, capota retrátil e 3 alturas para o cinto.

Possui apoio para os pés com 2 posições de altura.

O que diz quem comprou?

O kit Cosco Travel System Reverse tem mais de nove mil avaliações na Amazon e nota média de 4,7 (de um total de 5). Veja a seguir as principais resenhas positivas:

Super indico a compra! O carrinho é lindo e resistente, fácil de montar é só ir encaixando as peças, ele é perfeito, podem comprar sem medo. O bebê-conforto é maravilhoso, é o conjunto da obra. Brenda Almeida

São lindos e bem seguros. O carrinho é um pouco baixo e um pouco duro. Mas com um colchonete para carrinho vai ficar perfeito. É fácil de fechar e abrir. Fácil de encaixar o bebê-conforto no carrinho. O bebê-conforto é perfeito. Ótimo custo benefício. Comprem sem medo. Daniela Pisklevitz

Entrega rápida. Itens fáceis de montar. Ótima qualidade do material. Bebê-conforto se encaixa ao carrinho e também possui as guias para passagem do cinto de segurança do automóvel. Rodrigo Casado

Principais reclamações

A altura do carrinho, no entanto, é um ponto que foi considerado negativo por alguns dos consumidores. Veja abaixo:

Gostei do kit, é bem seguro e prático. Para montar é necessário uma certa experiência. Ponto negativo é que o carrinho é baixo, ou seja, para alguém alto, ficará mais curvado para empurrar e também achei que onde o bebê fica poderia ser mais alto, longe do chão. Letícia dos Santos Rocha

Não é prático para fechar, muitos pontos que machucam a bebê, muito baixo, duro e pra limpar não é fácil. Bebê-conforto não foi muito usado por ser muito pesado e eu não tenho carro. Recomendo comprar um carrinho de passeio guarda-chuva que vai usar mais é mais prático. A altura do carrinho é aproximadamente 50cm. Não é muito grande também. Maria Eduarda

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).