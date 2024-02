CCJ da Alerj dá parecer contrário a decisão judicial que afastou Lucinha

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Alerj deu parecer contrário à decisão da Justiça do Rio que afastou a deputada estadual Lucinha (PSD).

O que aconteceu

Parecer para derrubar o afastamento foi aprovado por 6 votos a 1. A deliberação da CCJ ainda vai ser analisada pelo plenário da Alerj, em sessão que está marcada para esta quinta-feira (8).

A Justiça do Rio proibiu a deputada, suspeita de conluio com milícia de Zinho, de frequentar a Alerj. Além de ter sido afastada do cargo, ela também não pode manter contatos com agentes públicos e políticos.

Duas pistolas e R$ 140 mil em dinheiro vivo foram encontrados na casa de Lucinha. Os itens foram encontrados durante mandados de busca e apreensão na casa da deputada em Campo Grande, no Rio de Janeiro, em dezembro.

A PF foi às ruas para tentar desmantelar o núcleo financeiro da organização criminosa. Segundo a corporação, o objetivo da ação era identificar a estrutura de imposição de "taxas" ilegais a grandes empresas e pequenos comerciantes locais, bem como as contas correntes beneficiárias dessas cobranças.

Zinho foi preso pela PF. Foragido desde 2018, ele foi detido ao se entregar à corporação ainda em dezembro. Havia ao menos 12 mandados de prisão expedidos contra ele pela Justiça por crimes como homicídio, organização criminosa e lavagem de dinheiro.