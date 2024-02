Comandante do Kataib Hezbollah é morto em ataque dos EUA

Um comandante do Kataib Hezbollah, um grupo armado apoiado pelo Irã no Iraque, que o Pentágono acusou de atacar as suas tropas, foi morto num ataque dos Estados Unidos nesta quarta-feira, informaram militares norte-americanos.

"As forças (norte-americanas) realizaram um ataque unilateral no Iraque em resposta aos ataques contra os militares norte-americanos, matando um comandante do Kataib Hezbollah responsável pelo planejamento direto e pela participação em ataques contra as forças norte-americanas na região", afirmou um comunicado das Forças Armadas dos EUA. O comunicado não menciona o nome do comandante.

A nota acrescentou que não havia indícios de vítimas civis.

Duas fontes de segurança, falando sob a condição de anonimato, disseram que o comandante era Abu Baqir al-Saadi, morto em um ataque com drone contra um veículo no leste de Bagdá.

Uma das fontes afirmou que três pessoas foram mortas e que o veículo atingido era usado pelas Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês) do Iraque, uma agência de segurança composta por dezenas de grupos armados, muitos deles próximos do Irã.

Combatentes e comandantes do Kataib Hezbollah fazem parte das Forças. Três soldados dos EUA foram mortos em janeiro em um ataque com drone perto da fronteira entre Jordânia e Síria que, segundo o Pentágono, tinha as digitais do Kataib Hezbollah. O grupo, em seguida, anunciou que estava suspendendo suas operações militares contra tropas norte-americanas na região.

Iraque e Síria testemunharam ataques quase diários entre grupos armados radicais apoiados pelo Irã e forças dos EUA posicionadas na região desde o começo da guerra em Gaza em outubro.

Os EUA atacaram grupos iraquianos apoiados pelo Irã no Iraque e Síria no último fim de semana, no que afirmaram ser apenas o começo de sua resposta às mortes dos três soldados norte-americanos.