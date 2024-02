CNA: Valor Bruto da Produção Agropecuária recua 2,6% em 2023, para R$ 1,25 tri

Brasília, 7 - O Valor Bruto da Produção Agropecuária recuou 2,6% no ano passado ante 2022, passando de R$ 1,286 trilhão para R$ 1,25 trilhão, informou a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em relatório mensal sobre o setor. Na agricultura, a queda do valor bruto da produção foi de 0,6%, para R$ 852 milhões. Já o valor bruto da pecuária diminuiu 6,6%, para R$ 400,5 milhões. "Apesar da ótima produção, os preços caíram de foram significativa", disse a entidade. Para o Produto Interno Bruto (PIB) do Agronegócio, a CNA prevê queda de 0,94% no resultado de 2023, para R$ 2,6 trilhões, em virtude do arrefecimento dos preços das commodities. A maior produção em volume compensou parcialmente a queda do indicador. De acordo com a CNA, o PIB do agronegócio representa 24,1% do PIB do País.