Entrevista de Putin a Carlson será transmitida na 5ª

A entrevista de Tucker Carlson com o presidente russo, Vladimir Putin, será transmitida na quinta-feira (8), anunciou nesta quarta (7) o apresentador conservador americano.

Em uma publicação em sua conta do Instagram nesta quarta-feira à noite, Carlson disse que a entrevista, que já foi gravada, será exibida às 18h00 da costa leste dos Estados Unidos (20h00 de Brasília) em seu site.

O ex-apresentador da Fox News, aliado-chave do ex-presidente Donald Trump e forte opositor da ajuda militar americana a Kiev, viajou a Moscou para a primeira entrevista de Putin com um jornalista ocidental desde a invasão russa de fevereiro de 2022.

Mais cedo, a Casa Branca disse que Putin não deveria ter outro porta-voz para justificar sua guerra na Ucrânia.

"Deveria ser muito óbvio para todos o que o senhor Putin fez na Ucrânia, e as razões completamente falsas e ridículas pelas quais ele tentou justificar" a guerra, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos jornalistas a bordo do Air Force One, o avião presidencial americano.

"Não acredito que precisemos de outra entrevista com Vladimir Putin para entender sua brutalidade", acrescentou.

Depois de ser demitido da Fox News no ano passado, ele estreou um programa de entrevistas na plataforma X, de Elon Musk.

O acesso de Carlson a Putin contrasta fortemente com as restrições impostas a outros jornalistas estrangeiros na Rússia, onde atualmente estão presos dois cidadãos americanos: Evan Gershkovich, repórter do Wall Street Journal, e Alsu Kurmasheva, da Radio Free Europe.

A surpreendente entrevista de Carlson ocorre no momento em que a ajuda americana à Ucrânia foi esgotada devido à oposição republicana no Congresso dos EUA.

