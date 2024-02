Carrão de R$ 4 mi de Salimeni já foi ostentado por Anitta e Gusttavo Lima

Juju Salimeni chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar sua mais nova aquisição: uma Lamborghini Urus, avaliada em R$ 4 milhões de acordo com a Tabela Fipe.

Queridinho dos famosos

Juju é mais uma famosa conquistada pelo Lamborghini Urus. Ela se junta à cantora Anitta, ao sertanejo Gusttavo Lima e ao funkeiro MC Ryan, além de Justin Bieber e o lutador Conor McGregor, entre outros.

O SUV da marca italiana tem suas versões avaliadas entre R$ 3 milhões a até R$ 4 milhões, de acordo com a Tabela Fipe.

Com motor biturbo V8 de 4.0 litros, o propulsor gera ao Urus 650 cv de potência e um torque de 86,7 kgfm. Seu câmbio é automático, mas possui modo manual, com 8 marchas.

Desta maneira, é possível chegar com o SUV a até 305 km/h, com um arranque de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos possibilitado pela tração nas quatro rodas.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.