Campeonato Carioca: Flamengo e Botafogo medem forças no Maracanã

Se o técnico Tite dá indícios de que ainda está aberto a experiências no comando de ataque, no setor do meio-campo ele dá cada vez mais indícios de que o uruguaio De La Cruz conquistou sua vaga ao lado do seu compatriota Arrascaeta, do chileno Erick Pulgar e de Gerson. "Tem uma crônica que diz que a bola fala e o campo fala. Acredito que sim. Não apenas uma liberdade criatividade dos dois [Arrascaeta e De La Cruz], com Gerson e com Erick. Esse quarteto tem uma qualidade de passe impressionante. O imediatismo não é a chave, esse processo é evolutivo", afirmou em entrevista o treinador após o jogo com o Vasco.

Para medir forças com a equipe de General Severiano o Flamengo deve contar com um importante retorno, o do lateral Ayrton Lucas, que não enfrentou o Vasco por causa de um quadro de gastroenterite momentos antes do clássico com o Vasco.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite o clássico entre Flamengo e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: