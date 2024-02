Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah registra forte crescimento em 2023

SHARJAH, 5 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês) anunciou uma série de conquistas significativas alcançadas ao longo do ano passado (2023), destacando seus esforços multifacetados para fortalecer a comunidade empresarial. Em 2023, a Câmara teve um aumento notável no total de associados registrados, chegando a 72.187, com a adesão de 7.160 novos associados - uma taxa de crescimento de 10% em relação aos 65 mil associados registrados em 2022.

De acordo com dados da SCCI, o número de renovações de afiliações em 2023 chegou a 55.087 nos setores industrial, comercial e profissional. Além disso, as associações de zonas francas foram de 1.795, enquanto as exportações e reexportações foram avaliadas em aproximadamente AED 33 bilhões (quase USD 9 bilhões).

Essas conquistas reafirmam o compromisso da SCCI em promover o desenvolvimento econômico sustentável em Sharjah, aprimorando o crescimento de vários setores econômicos, melhorando o desempenho sustentável do setor privado e atraindo investimentos diretos.

Abdullah Sultan Al Owais, presidente da SCCI, enfatizou que as realizações notáveis feitas no ano passado refletem claramente o sucesso da Câmara em atingir as metas de sua estratégia 2022-2024. Essas metas incluem não apenas o apoio ao setor empresarial e a promoção de práticas econômicas sustentáveis, mas também o estímulo ao crescimento e à diversificação das exportações e dos fluxos de investimento de Sharjah e o aprimoramento da trajetória de desenvolvimento econômico do emirado.

"Olhando para o futuro, continuaremos a nos concentrar na promoção da competitividade econômica de Sharjah, lançando uma série de projetos e iniciativas que prometem injetar nova vitalidade na comunidade empresarial, reforçando o desempenho do setor privado e sua posição competitiva em escala global", acrescentou Al Owais.

Mohammad Ahmed Amin Al Awadi, diretor-geral da SCCI, disse que a Câmara de Sharjah, juntamente com suas entidades afiliadas, fez avanços significativos, impulsionando a expansão externa dos membros. "Aprofundamos as parcerias econômicas com os principais mercados regionais e globais por meio da colaboração proativa com órgãos especializados, missões diplomáticas e delegações oficiais." E continuou:

"Em 2023, realizamos mais de 100 reuniões de negócios, organizamos e participamos de mais de 10 seminários e fóruns de investimento, juntamente com a assinatura e a promulgação de nove acordos e memorandos de entendimento com vários países e câmaras de comércio internacionais. Essas conquistas desempenharam um papel fundamental no reforço da presença econômica de Sharjah internacionalmente e facilitaram o acesso de nossos membros a novos mercados", observou.

Al Awadi destacou que, em 2023, a Câmara enviou várias missões comerciais ao exterior, com o objetivo de ampliar sua rede global de parceiros comerciais, promover laços mais estreitos com países do mundo todo, estimular o crescimento dos negócios e atrair investimentos para o emirado, liderando missões a nações como Índia, Uganda e Quênia, onde foram realizados vários fóruns de negócios.

A SCCI também se envolveu na organização, coordenação e participação em eventos que apoiam grupos comerciais setoriais em escala regional e internacional, buscando novas oportunidades de investimento comercial. Além disso, o Centro de Desenvolvimento de Exportações de Sharjah, associado à Câmara, representou o emirado e seus membros em uma ampla gama de eventos e exposições internacionais no último ano.

As campanhas de marketing lançadas pela Câmara no ano passado se destacaram por seu grande sucesso, influenciando profundamente vários setores econômicos, principalmente o varejo e o turismo. Entre elas, estavam a "Promoção de Verão de Sharjah 2023" e o Festival do Ramadã de Sharjah. Além disso, as "Promoções do Sharjah Shopping" atraíram milhares de compradores de todos os emirados e turistas para os principais pontos turísticos e mercados de Sharjah. Isso foi particularmente evidente na região leste, que abrigou a bem-sucedida iniciativa "Kalba Winter" (Inverno Kalba), aumentando ainda mais o apelo do emirado como destino de compras e turismo.

Também em 2023, o Prêmio de Excelência Sharjah, organizado anualmente pela Câmara como parte de seu compromisso de promover uma cultura de qualidade e excelência institucional, bem como adotar as melhores práticas nos setores privados dos Emirados e do Golfo, passou por transformações significativas. O prêmio testemunhou não apenas uma participação substancial das comunidades empresariais dos EAU e do Golfo, mas também desenvolvimentos notáveis em várias categorias de prêmios.

Essas mudanças tiveram como objetivo aumentar o nível de concorrência positiva entre as entidades econômicas participantes do prêmio, refletindo um salto qualitativo na busca pela excelência e inovação no cenário de negócios da região.

O Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Sharjah, que opera sob o guarda-chuva da SCCI, obteve enorme sucesso em sua missão de aprimorar as habilidades e o conhecimento da força de trabalho. O centro realizou 66 programas de treinamento, beneficiando 588 indivíduos dos setores público e privado. Além disso, se concentrou na geração futura e nos candidatos a emprego, treinando e qualificando 71 alunos de várias universidades, faculdades, escolas e candidatos a emprego.

Também foram organizados 25 programas de treinamento interno especializado para os membros da equipe, treinando 131 funcionários, homens e mulheres, em um total de 3.377 horas dedicadas ao aprimoramento das habilidades da força de trabalho da Câmara.

Ainda foram realizadas 16 visitas de campo para observar as melhores práticas do Centro, e 105 funcionários do Departamento de Recursos Humanos receberam treinamento, totalizando 1.260 horas. Além de sete workshops e seminários educacionais e de conscientização para os funcionários da Câmara e para indivíduos dos setores público e privado.

O centro também assinou cinco novos acordos de cooperação e memorandos de entendimento, juntamente com a implementação de duas consultas de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP) no setor de alimentos para o benefício do setor privado.