Cabelo ficou ressecado no verão? Estas máscaras ajudam a recuperar os fios

Verão é tempo de expor os cabelos ao sol, mergulhar no mar e se refrescar na piscina como se não houvesse amanhã. Com isso, os fios sofrem com todas essas agressões externas. Por isso, dar uma caprichada na hidratação na volta da temporada é clássico em qualquer boxe de chuveiro.

Eu, que tenho fios finos e cacheados, com luzes, sinto falta de movimento, brilho e maciez. Mas, ao longo do tempo, fui montando uma seleção de máscaras de tratamento capilar que devolvem isso tudo e muito mais.

Frizz é uma coisa que me incomoda, principalmente nos dias úmidos de verão. E descobri que fios ressecados ficam mais arrepiados. Pois então, toca hidratar.

A principal vantagem dessa máscara com óleo de jojoba babosa australiana é que ela age em 3 minutos - porque temos pressa e não dá para gastar horas debaixo d'água esperando o efeito do produto, né? O cabelo também fica brilhante e macio.

O produto é 100% livre de sulfato, parabenos, petrolatos corantes e crueldade animal. Ponto de atenção: a embalagem é prática, mas pode vazar (o que é um desperdício, porque o produto é ótimo).

Essa máscara é um hit no Tik Tok. Não há amiga que a veja no chuveiro que não queira experimentar. E o fato é que ela é boa mesmo. Com goji berry, é indicada para quando o cabelo está ressecado, inclusive se ele for quimicamente tratado (como o meu, que tem luzes).

O bom é que a fórmula trata a fibra capilar tanto por fora quanto por dentro, hidratando e nutrindo e deixando os fios saudáveis de novo, com toque sedoso e muito brilho.

Essa máscara tem ótimo custo-benefício. Ela hidrata, controla o frizz e preenche a fibra capilar (o que garante movimento). Indicada para todos os tipos de cabelo, tem ativo hialurônico na fórmula, já conhecido do skincare, capaz de reter até 1000x seu peso em água.

Também tem agentes condicionantes inteligentes que garantem fios leves, soltos e saudáveis. Se a necessidade é hidratação, ela resolve. Por aqui, uso uma vez na semana.

Mulher de cabelo cacheado às vezes faz umas loucuras pelos fios, mais sensíveis e ressecados que a maioria. E essa máscara (com mel de manuka, glicerina, ceramidas na fórmula) é a minha.

Sim, é cara. Mas, para começar, ela tem um cheiro maravilhoso. Ainda deixa o cabelo tratado, forte, maleável, cheio de movimento, brilhante até dizer chega e muito leve. Bônus: faz os cachos ficarem superdefinidos - o sonho de uma cacheada, ainda mais no verão.

Esse kit de três produtos é para quem gosta de cronograma capilar - ou se o seu cabelo voltou muito danificado da temporada de praia. Ele é indicado para fios quebradiços, ressecados e porosos.

O cronograma repõe nutrientes, fortalece, hidrata, devolve a massa capilar perdida pelas agressões químicas e diárias, combate a porosidade, o ressecamento e dá brilho. É intercalar as máscaras de hidratação, nutrição e reconstrução que a cabeleira vai voltando a ficar saudável.

