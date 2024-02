Bradesco quer aumentar market share de crédito expandido a cerca de 15% a 19% com novo plano estratégico

(Reuters) - O Bradesco busca aumentar sua participação de mercado no crédito expandido de cerca de 14% para 15% a 19% com seu novo plano estratégico, que prevê redução de níveis hierárquicos e maior autonomia aos executivos.

De acordo com apresentação sobre o plano nesta quarta-feira, o banco busca com as mudanças complexidade menor e agilidade na tomada de decisões.

(Por Paula Arend Laier)