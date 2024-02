Bombeiros encontram três mortos em edifício que desabou na região de Barcelona

Bombeiros encontraram três mortos sob os escombros de um edifício que desabou no nordeste da Espanha, perto de Barcelona, anunciaram as autoridades na manhã desta quarta-feira(07), depois de uma operação de busca durante toda a noite por três moradores desaparecidos.

"Localizamos três corpos sem vida no edifício que desabou em Badalona, que aguardam identificação", informou o serviço regional dos bombeiros na rede social X, quase 24 horas após o desabamento do bloco residencial de cinco andares.

Xavier Garcia Albiol, prefeito de Badalona, cidade costeira ao norte de Barcelona, afirmou que os corpos são de um homem e duas mulheres, uma delas mãe de duas filhas e procedente do Leste Europeu.

"Estamos falando de 2 mulheres e de um homem. Falamos de pessoas jovens, em um caso falamos sobre uma mulher de um país do Leste, ela tinha duas meninas pequenas e essas meninas ficaram sozinhas", explicou a TVE.

O homem tinha 30 anos e se tornou pai recentemente. Sua esposa saiu de casa com o bebê meia hora antes do desabamento.

O interior do edifício desabou pouco depois das 10h30 locais (06h30 em Brasília) de terça-feira nesta cidade de mais de 200 mil habitantes, por razões ainda desconhecidas.

Imagens divulgadas na internet pelos bombeiros mostram um grande buraco que vai do topo ao térreo do edifício, cuja fachada, no entanto, ficou praticamente intacta.

Os bombeiros trabalham para retirar 60 metros cúbicos de escombros e 19 equipes de socorristas com cães buscaram os três moradores desparecidos por toda a noite.

A imprensa local afirmou que o edifício com 20 apartamentos foi construído em 1959 e passou recentemente por um controle de segurança.

A prefeitura de Badalona decretou três dias de luto na cidade.

hmw/acc-rs/avl/fp/jc/aa

© Agence France-Presse