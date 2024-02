Blinken espera chegar a acordo sobre reféns em Gaza, mas alerta que ainda há 'muito trabalho'

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira (7) que espera alcançar um acordo para que os reféns do Hamas em Gaza sejam liberados, mas advertiu que ainda resta "muito trabalho por fazer", depois de abordar uma proposta do Catar com autoridades israelenses.

"Há muito trabalho por fazer, mas estamos muito concentrados em fazer este trabalho e, esperamos poder retomar a libertação de reféns que foi interrompida", disse, em referência aos mais de 100 sequestrados que foram liberados durante uma trégua de uma semana no fim de novembro.

Os milicianos do Hamas realizaram um ataque em solo israelense em 7 de outubro, no qual morreram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250, que foram levados como reféns para Gaza, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Segundo Israel, 132 pessoas ainda estão detidas em Gaza, das quais 29 podem ter morrido.

Blinken também pediu mais ajuda humanitária ao território palestino, bombardeado por Israel para "aniquilar" o Hamas, que governa o território. Mais de 27.700 pessoas, a maioria mulheres e menores, morreram nesta campanha militar, segundo o governo do movimento islamista.

"Há tantos homens, mulheres e crianças inocentes que sofrem como resultado dos ataques perpetrados pelo Hamas e que agora estão no fogo cruzado com o Hamas", disse Blinken.

"Todos temos a obrigação de fazer todo o possível para levar a ajuda necessária àqueles que dela precisam desesperadamente, e os passos dados - e outros que precisam ser dados - são o foco das minhas reuniões aqui", acrescentou. .

