BCE deve ser paciente com cortes de juros, diz Schnabel ao FT

(Reuters) - O Banco Central Europeu deve ser paciente com o corte das taxas de juros, já que a inflação pode voltar a subir e dados recentes confirmam os temores de que a "última milha" da redução do crescimento dos preços será a mais difícil, disse Isabel Schnabel, membro da diretoria do BCE, ao Financial Times.

O BCE tem mantido as taxas de juros em níveis recordes desde setembro, mas o debate sobre a flexibilização da política monetária está se intensificando e os mercados esperam que o banco comece a reverter o curso em breve, devido ao fraco crescimento e ao arrefecimento das pressões sobre os preços.

No entanto, Schnabel advertiu contra cortes muito cedo, argumentando que os aumentos anteriores das taxas já atingiram seu impacto máximo e que alguns sinais preocupantes permanecem à medida que se inicia uma nova fase "crítica" de desinflação.

"As expectativas de preços de venda no setor de serviços aumentaram por vários meses seguidos", disse ela, segundo o FT, nesta quarta-feira. "Estamos vendo uma inflação de serviços estável. Vemos um mercado de trabalho resiliente. Ao mesmo tempo, vemos um notável afrouxamento das condições financeiras."

O ressurgimento da inflação não é o principal cenário do BCE, mas dados preocupantes alertam contra a flexibilização da política monetária muito cedo, especialmente porque as interrupções do transporte marítimo no Mar Vermelho geraram preocupações sobre novas interrupções na cadeia de suprimentos.

"Eu diria que agora estamos entrando em uma fase crítica em que a calibração e a transmissão da política monetária se tornam especialmente importantes, porque se trata de conter os efeitos secundários", disse Schnabel.

Embora os conservadores tenham defendido a paciência na redução das taxas, a maioria aceitou que o próximo passo será um corte. Embora eles tenham recuado nas apostas de um movimento em abril, um movimento em meados do ano parece incontroverso.

Schnabel também pareceu otimista quanto ao fato de as empresas estarem absorvendo parte do recente crescimento dos salários, como o BCE esperava há muito tempo, já que o crescimento econômico está fraco e elas têm pouco espaço para empurrar os custos mais altos para os clientes.

"Se a demanda for contida por uma política monetária restritiva, será muito mais difícil para as empresas repassarem os custos mais altos aos consumidores", disse Schnabel. "Estamos vendo algumas evidências de que isso está acontecendo."

"Fizemos progressos substanciais, o que é uma boa notícia", disse Schnabel. "Mas ainda não chegamos lá."

(Por Mrinmay Dey)