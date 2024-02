BBB 24: mãe de Davi diz que ele sofreu três infartos; por que jovens têm?

Davi Brito, 21, participante do BBB 24, já sofreu três infartos, contou a sua mãe em entrevista a Splash. Segundo Elisângela Brito, o jovem precisou rastejar pela casa em uma das vezes para pedir ajuda pelo celular.

Ele ainda teve problemas de saúde na infância e na adolescência causados pela alimentação ruim, dada a situação financeira da família.

Quais as causas de infarto em jovens?

Doenças cardiovasculares são mais comuns em pessoas acima dos 50 anos, mas houve um aumento de 59% nos casos de infarto em quem tem a partir de 40 anos, entre 2010 e 2019.

Questões genéticas e congênitas são fatores de risco para doenças do coração, mas elas são incomuns e não explicam o aumento de casos entre a população jovem brasileira.

O que mais se associa ao cenário é o estilo de vida pouco saudável que as pessoas vêm adotando nas últimas décadas, que levam a condições de risco para problemas cardiovasculares, como:

Má alimentação;

Sedentarismo;

Diabetes;

Hipertensão;

Tabagismo;

Obesidade.

Infarto em jovens é pior?

Mundialmente, as doenças do coração são mais prevalentes em homens. Na juventude, ambos os gêneros têm um risco maior de morrer do que pessoas com mais de 50 anos, ao sofrer um evento cardíaco, como infarto.

A explicação é que os casos em pessoas mais novas envolvem porções maiores do coração. Além disso, os idosos tendem a ter uma espécie de proteção natural ao problema, a chamada circulação colateral.

Trata-se de uma rede de vasos que se forma para compensar as artérias obstruídas por placas de gordura (causa do infarto) e, assim, garantir que o sangue sempre chegue ao coração. Isso poderia reduzir o risco de morrer após um infarto.

O assunto, porém, é polêmico. Na maioria das vezes, o que determina o desfecho de um infarto não é idade, mas a agilidade nos primeiros socorros e o tempo para o restabelecimento do fluxo de sangue ao coração.

Nesse caso, a resposta das pessoas jovens ao tratamento costuma ser melhor se o condicionamento geral também for bom. Isso porque o jovem tende a ter os demais órgãos (como pulmão e rins) funcionando bem e menos problemas de saúde comuns do envelhecimento.

*Com informações de reportagem publicada em 14/12/23