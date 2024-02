Balança tem superávit de US$ 6,527 bi, recorde para janeiro na série histórica

Brasília, 7 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 6,527 bilhões em janeiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta quarta-feira, 7, o valor foi alcançado com exportações de US$ 27,016 bilhões e importações de US$ 20,49 bilhões. Segundo o MDIC, o resultado de janeiro de 2024 foi recorde para o mês na série histórica, iniciada em 1989, em saldo, exportação e corrente de comércio. "No mês de janeiro de 2024 a corrente de comércio totalizou US$ 47,51 bilhões e o saldo foi de US$ 6,53 bilhões. Comparando-se este período com o de janeiro/2023, houve crescimento de 9,7% na corrente de comércio", diz o documento.O resultado do primeiro mês deste ano ficou menor do que a mediana superavitária em US$ 7,460 bilhões das estimativas colhidas na pesquisa do Projeções Broadcast com o mercado financeiro. O intervalo, com todas as previsões de saldo positivo, iam de US$ 800 milhões a US$ 9,10 bilhõesNa última semana de janeiro (29 a 31), o superávit foi de US$ 136 milhões, com vendas de US$ 3,121 bilhões e compras de US$ 2,985 bilhões. No mês, as exportações registraram aumento de 18,5% na comparação com o mesmo período em 2023, com crescimento de US$ 740 milhões (21%) em Agropecuária; aumento de US$ 2,83 bilhões (53,3%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 640 milhões (4,6%) em produtos da Indústria de Transformação.Já as importações tiveram queda de 0,1% em janeiro de 2023 ante o mesmo mês do ano passado, com queda de US$ 10 milhões (1,5%) em Agropecuária; redução de US$ 450 milhões (27,6%) em Indústria Extrativa e alta de US$ 430 milhões (2,4%) em produtos da Indústria de Transformação.