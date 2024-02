Balança comercial brasileira tem superávit recorde para janeiro, de US$6,527 bi

Por Fabricio de Castro

(Reuters) -A balança comercial brasileira acumulou superávit de 6,527 bilhões de dólares em janeiro, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta quarta-feira, o que representa um aumento de 185,6% em relação ao saldo registrado no mesmo mês do ano passado.

Este foi o maior saldo comercial para meses de janeiro desde o início a série histórica da secretaria, em 1989.

O desempenho de janeiro de 2024 foi resultado de exportações de 27,016 bilhões de dólares, contra importações de 20,490 bilhões de dólares.

A corrente de comércio -- representada pela soma entre exportações e importações e comumente utilizada para se avaliar o grau de abertura de um país ao exterior -- também foi recorde para meses de janeiro, no valor de 47,506 bilhões de dólares.

Pesquisa da Reuters com economistas apontava expectativa de saldo positivo de 7,350 bilhões de dólares para janeiro.

A Secex, ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), estima para 2024 um superávit comercial de 94,4 bilhões de dólares, o que representaria um recuo de 4,5% em relação ao verificado no ano passado.

A projeção é de que as exportações brasileiras este ano atinjam 348,2 bilhões de dólares, um valor 2,5% superior ao visto em 2023, enquanto as importações devem somar 253,8 bilhões de dólares, 5,4% acima do visto no ano passado. As projeções foram atualizadas em janeiro.

VOLUMES VERSUS PREÇOS

"Este mês de janeiro continua reproduzindo o padrão que a gente observou principalmente no segundo semestre do ano passado, com volume grande de exportação", pontuou durante entrevista coletiva o diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do MDIC, Herlon Brandão. "Já os preços das mercadorias continuam em queda, mas com redução menor que antes."

Os dados da Secex mostraram que no setor de Agropecuária o país exportou 42,3% a mais em volume em janeiro de 2024 ante o mesmo mês do ano passado. No entanto, como os preços das mercadorias exportadas caíram 13,9% no período, o crescimento das exportações agropecuárias, em valores, foi de 21,0%, para 4,3 bilhões de dólares.

"Observamos aqui sobretudo o crescimento da exportação de soja", disse Brandão.

Na Indústria Extrativa, o crescimento das exportações em valores foi de 53,3% em janeiro ante o mesmo mês de 2023, para 8,2 bilhões de dólares. Na Indústria de Transformação, a alta foi de 4,6%, para 14,4 bilhões.

"Na importação, o volume também vem se acelerando desde o segundo semestre do ano passado. Mas com a queda dos preços, houve leve redução em relação a janeiro do ano passado", afirmou Brandão.

Os dados da Secex mostram que o volume de produtos importados cresceu 13,0% em janeiro ante o mesmo mês de 2023. Mas como os preços das mercadorias caíram 12,6% no período, o valor importado apresentou leve queda de 0,1%, para 20,5 bilhões de dólares.

(Edição de Isabel Versiani)