Ataques de mísseis russos em cidades ucranianas matam cinco pessoas, dizem autoridades

Por Olena Harmash e Yurii Kovalenko

KIEV (Reuters) - A Rússia lançou uma série de ataques com mísseis contra Kiev e outras cidades ucranianas nesta quarta-feira, matando cinco pessoas, ferindo mais de 30 e provocando incêndios em toda a capital, disseram autoridades ucranianas.

Quatro pessoas morreram quando destroços de um míssil atingiram um prédio residencial de 18 andares no distrito de Golosiivskyi, no sudoeste de Kiev, causando um incêndio e quebrando janelas, disseram autoridades. Uma pessoa foi morta em Mykolayiv, no sul.

"Outro ataque maciço contra nosso Estado. Seis regiões foram atacadas pelo inimigo. Todos os nossos serviços estão agora trabalhando para lidar com as consequências desse terror", disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, no Telegram.

A Defesa Aérea ucraniana abateu 44 mísseis e drones dos 64 lançados pela Rússia nos ataques, disse Valeriy Zaluzhnyi, comandante das Forças Armadas da Ucrânia.

O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, que está em Kiev em uma visita de dois dias para enfatizar o apoio do bloco à Ucrânia, publicou uma foto na plataforma X dentro de um abrigo.

"Começando minha manhã no abrigo enquanto os alarmes aéreos estão soando em Kiev", disse ele.

Borrell está discutindo com as principais autoridades ucranianas o apoio militar e financeiro da UE, bem como o progresso de Kiev em seu caminho de reforma em sua tentativa de se juntar ao bloco de 27 membros.

Autoridades de Kiev disseram que pelo menos 19 pessoas ficaram feridas em diferentes partes da capital. Os bombeiros estavam apagando vários incêndios de grandes proporções.

Os destroços de um míssil russo também danificaram várias linhas de energia, resultando em cortes de eletricidade em partes de Kiev. Cerca de 40 veículos e uma oficina mecânica foram danificados.

Toda a Ucrânia ficou sob alerta de ataque aéreo por mais de duas horas. As primeiras explosões foram ouvidas pouco antes das 7h, no horário local, em Kiev.