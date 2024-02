Dois comandantes de grupo pró-Irã morrem em ataque no Iraque

Dois comandantes de um grupo pró-Irã e um motorista morreram nesta quarta-feira (7) em um ataque com drones contra um veículo em Bagdá, capital do Iraque, disseram uma fonte de segurança e um membro do grupo.

O ataque ocorre em meio a grandes tensões com os Estados Unidos, que realizam ataques contra grupos pró-Irã no Iraque e na Síria no contexto da guerra na Faixa de Gaza.

Um dos mortos era um comandante do grupo Kataeb Hezbollah responsável pelos assuntos militares na Síria, disse à AFP um membro do grupo, sob condição de anonimato.

A fonte de segurança nomeou o comandante como Abu Baqr al-Saadi.

Também informou a morte de outros dois membros do Katek Hezbollah, um grupo que participou de ataques contra as forças americanas no Iraque.

Na semana passada, os Estados Unidos atacaram 85 alvos de forças iranianas e pró-iranianas em sete pontos diferentes no Iraque e na vizinha Síria.

Os ataques ocorreram em represália a um atentado contra uma base na Jordânia que matou três soldados americanos no final de janeiro.

