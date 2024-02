Aprovação dos EUA de ajuda a Kiev é 'vital', diz Otan

BRUXELAS, 7 FEV (ANSA) - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou nesta quarta-feira (7), durante coletiva de imprensa com o conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, que "é vital" que o Congresso dos EUA aprove o pacote de ajuda para a Ucrânia.

"Estamos focados no plano A, não no plano B: nas últimas 24 horas, muitos republicanos disseram que é necessário aprovar a ajuda para a Ucrânia, não há alternativa para os Estados Unidos que não aprovar este pacote. Acreditamos que ainda podemos conseguir e conseguiremos", disse Jake Sullivan, em Bruxelas (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.