Apesar de pedido de Trump para ignorar primárias em Nevada, republicanos impõem humilhação a Haley

Por Tim Reid e Alexandra Ulmer

(Reuters) - Donald Trump havia dito a seus partidários para não se preocuparem com as primárias de Nevada de terça-feira porque ele não estava na cédula, mas quase 44.000 republicanos votaram mesmo assim para entregar uma contundente repreensão a Nikki Haley.

Embora Haley, a última rival de Trump para a indicação presidencial republicana, fosse a única candidata de peso nas primárias da terça-feira, ela perdeu de forma esmagadora para as cédulas que marcavam "nenhum desses candidatos".

Foi uma derrota humilhante para a ex-embaixadora das Nações Unidas e um poderoso indicador do compromisso febril dos seguidores do ex-presidente dos EUA, disseram membros e estrategistas do Partido Republicano de Nevada nesta quarta-feira.

"Todos sabem que os apoiadores de Trump são leais", disse John Ashbrook, estrategista republicano que não está afiliado a nenhuma campanha neste ano.

"Mas as primárias de Nevada demonstraram que eles também estão incrivelmente motivados a votar."

Não houve nenhum esforço conjunto da equipe de Trump ou do partido estadual para que seus partidários votassem contra Haley nas primárias de terça-feira, disseram membros do partido.

Trump e sua equipe em Nevada têm insistido há semanas para que os eleitores simplesmente participem do caucus republicano separado de quinta-feira, organizado pelo Partido Republicano estadual, favorável a Trump, e única disputa em Nevada que concede delegados para a convenção de nomeação do partido em julho.

Principal candidato à indicação presidencial republicana, Trump deve ganhar todos os 26 delegados de Nevada. Haley, que prometeu permanecer na disputa e competir nas primárias de 24 de fevereiro na Carolina do Sul, não está participando do caucus.

"Seu voto nas primárias não significa nada", disse Trump a apoiadores em um comício em Nevada em 27 de janeiro. "Apenas faça a coisa do caucus."

Nos últimos dias, no entanto, uma campanha de mídia de direita foi lançada por aliados de Trump dizendo aos republicanos para marcarem seu voto nas primárias com "nenhum desses candidatos", disse Sigal Chattah, membro do Comitê Nacional Republicano de Nevada e apoiador de Trump.

Chattah disse que figuras da mídia conservadora nacional e apoiadores de Trump -- incluindo Steve Bannon, ex-assessor de Trump na Casa Branca, e Wayne Allyn Root, apresentador de rádio e TV -- estavam pedindo aos moradores de nevada que votassem em "nenhum desses candidatos" para constranger Haley.

O governador pró-Trump de Nevada, Joe Lombardo, também havia dito nos últimos dias que votaria em "nenhum desses candidatos" nas primárias de terça-feira e depois apoiaria Trump no caucus de quinta-feira.

Alguns eleitores republicanos disseram que tomaram a decisão de dar um voto simbólico contra Haley por conta própria, sem orientação das autoridades do partido de Nevada ou da campanha de Trump.

"Não recebi nenhuma mensagem, nenhum email", disse Mark Lipp, membro do Partido Republicano. "Mas eu não gosto de Haley. Eu mesmo resolvi e votei em 'nenhum desses candidatos'. E vou apoiar Trump na quinta-feira."

A cédula de Lipp estava entre os 63% que votaram em "nenhum desses candidatos", enquanto 30% apoiaram Haley.

(Reportagem de Tim Reid e Alexandra Ulmer)