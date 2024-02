Alerta em Medellín por aumento de 'mortes suspeitas' de estrangeiros

Em apenas quatro dias, três americanos morreram na cidade colombiana de Medellín, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (7), em meio a um aumento de roubos violentos a turistas estrangeiros, muitos deles enganados por meio de aplicativos de encontros.

A prefeitura, a embaixada americana e outras entidades acenderam o alerta diante do aumento das mortes, às vezes causadas pela escopolamina, uma droga usada para roubar e apagar a memória das vítimas e que, em doses altas ou combinada com álcool, pode ser letal.

Dakarai Earl Cobb, de 47 anos, foi encontrado morto na segunda-feira em um hotel no oeste de Medellín sem seus pertences e sem sinais de violência. Um dia antes, no bairro turístico de Laureles, funcionários de um hotel encontraram o cadáver de Anthony López, de 29 anos, em um quarto que ele teria compartilhado com duas mulheres.

Ambas as vítimas foram identificadas pela imprensa local como cidadãos americanos, e seus casos estão sob responsabilidade do Instituto de Medicina Legal, a autoridade forense na Colômbia.

"[Os crimes] ocorrem no âmbito do crime organizado [...] São estruturas, não são eventos isolados", disse nesta quarta-feira à rádio Blu o secretário de Segurança de Medellín, Manuel Villa.

No sábado, o americano Manley Mark Conley morreu após cair do 17º andar de um apartamento alugado no bairro abastado de El Poblado; e em 19 de janeiro, um lituano identificado como Tomás Gedrimas se jogou do 12º andar de um hotel em Laureles.

Das quatro mortes até agora em 2024, Villa aponta que "duas podem ter ocorrido por meio do uso de aplicativos de encontros", uma modalidade de roubo muitas vezes violenta que resultou na morte de sete estrangeiros em Medellín durante 2023, três deles americanos, de acordo com relatórios oficiais.

Os criminosos aproveitam o próspero turismo em Medellín para selecionar algumas vítimas, "na maioria dos casos tentando roubá-las e em alguns casos resultando em homicídio posterior", admitiu o secretário.

Entre novembro e dezembro de 2023, as "mortes suspeitas" de oito americanos em Medellín levaram a embaixada desse país a recomendar que seus cidadãos evitassem usar aplicativos de encontros na Colômbia.

Segundo a prefeitura local, o número de visitantes estrangeiros passou de 212.000 em 2015 para 1,5 milhão em 2023 em Medellín, um dos principais destinos da América Latina.

Com 2,6 milhões de habitantes, Medellín é a segunda maior cidade da Colômbia, o maior produtor de cocaína do mundo. Superado o estigma de ter sido o berço do famoso narcotraficante Pablo Escobar, os turistas são atraídos pelo ritmo musical reggaeton, pelo clima primaveril e pela vida noturna agitada da cidade.

