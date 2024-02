Agricultores levarão 15 tratores ao palco do Festival de Sanremo

SANREMO, 7 FEV (ANSA) - A coordenação do movimento Riscatto Agricolo (Resgate Agrícola), responsável por manifestações de agricultores, confirmaram nesta quarta-feira (7) que participarão do Festival de Sanremo.

"Aceitamos a proposta do diretor artístico Amadeus, que propôs acolher uma delegação de agricultores no palco do Teatro Ariston", disse o comunicado.

O texto informou ainda que uma delegação de cerca de 15 tratores partirá da concentração de manifestantes em Melegnano por volta das 20h (horário local) e chegará a Sanremo durante a madrugada, um trajeto de quase 300 quilômetros.

A vaca Ercolina 2, símbolo do movimento, já está em Sanremo.

Os agricultores pretendem levar uma bandeia italiana: "Com a qual pedimos que possamos subir no palco do Teatro Ariston ao vivo".

"Levaremos nossas preocupações, nossos medos e nossas dificuldades, para ilustrar brevemente os motivos da grande mobilização dos jovens agricultores italianos, para continuar com esperança no futuro da nossa agricultura e determinados em continuar os ensinamentos de nossos pais e avós", conclui o texto.

Antes do início do festival nesta terça (6), Amadeus afirmou que a manifestação é "absolutamente justa", principalmente "pelo direito ao trabalho e pela proteção do emprego".

Os agricultores criticam o excesso de regulamentação ambiental na agropecuária, a alta do preço do diesel e o acordo comercial com o Mercosul. (ANSA).

