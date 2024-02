É dengue, zika, chikungunya ou febre amarela? Como diferenciar os sintomas?

Do VivaBem*, em São Paulo

Casos de dengue dispararam no país neste começo do ano. São 364.855 casos prováveis e 40 mortes em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. Mais 265 óbitos estão em investigação.

Mas você sabia que não é apenas a dengue que o Aedes aegypti transmite? O mosquito também é vetor para a zika, a chikungunya e a febre amarela.

A febre amarela é a doença mais perigosa das quatro, seguida pela dengue. Os vírus da zika e da chikungunya apresentam menor mortalidade, mas as doenças não devem ser ignoradas: uma é perigosa para grávidas e a outra traz problemas a longo prazo. A avaliação é do cientista português Nuno Faria, um dos maiores especialistas em doenças tropicais do mundo, em entrevista ao VivaBem publicada em 2019.

Como diferenciar os sintomas?

Dengue

Os sintomas da dengue são variados, mas as manifestações mais comuns são:

Manchas vermelha parecidas com alergia;

Dor no corpo;

Dor muscular;

Fadiga;

Dor de cabeça;

Dor no fundo dos olhos;

Febre (maior que 38,5ºC);

Perda de apetite;

Dor abdominal.

Muitas vezes, os sintomas são leves e passam sozinhos (são autolimitados). A febre, por exemplo, pode não ser alta nem acompanhada de dor de cabeça.

Sintomas da dengue em casos graves são semelhantes ao da doença leve. A diferença é que no terceiro ou quarto dia da infecção ocorre desidratação severa e choque hemorrágico (a pessoa perde sangue, o que faz com que o seu coração perca a capacidade de bombear a quantidade necessária para nutrir vários órgãos do organismo).

Os sinais de alerta são os seguintes:

Dor abdominal intensa;

Vômito persistente;

Respiração acelerada;

Sangramento de mucosa ou outra hemorragia;

Fadiga;

Agitação ou confusão mental;

Algumas pessoas ainda apresentam quadros neurológicos, como convulsões e irritabilidade.

Chikungunya

Diagnosticada pela primeira vez no Brasil em 2014, os sintomas são muito semelhantes aos da dengue, com febre alta, dores de cabeça e nos músculos e mal-estar. Também causam:

Manchas vermelhas na pele;

Náuseas;

Fadiga.

A chikungunya não é hemorrágica. Mas causa muita dor nas articulações (em especial as dos pés, mãos, dedos, pulsos e tornozelos), que podem durar meses. Isso acontece porque o vírus se multiplica muito rápido ao cair na corrente sanguínea, afetando a membrana que recobre as articulações.

Febre amarela

Forma leve:

Os sintomas desaparecem em três ou quatro dias;

Há febre baixa ou ausência de febre;

A pessoa sente dor de cabeça e indisposição.

Forma moderada a grave:

Os sintomas desaparecem em três ou quatro dias;

Há febre moderada a alta;

A pessoa sente dor de cabeça, calafrios, indisposição, dores musculares e nas articulações (principalmente na coluna lombar);

Também pode ocorrer enjoo (com ou sem vômito), cansaço e fraqueza;

Alguns pacientes apresentam pulso lento, apesar da temperatura elevada (sinal de Faget);

Nos casos mais graves, pode-se ter ao menos um dos sintomas da forma maligna, como icterícia, manifestações hemorrágicas, redução da urina e diminuição da consciência;

Período de remissão: os sintomas desaparecem por algumas horas ou até dois dias.

Forma maligna:

Os sintomas ressurgem um ou dias após a melhora das manifestações iniciais (período de remissão);

A pessoa tem febre alta, calafrios, dor de cabeça intensa, indisposição, dores musculares e nas articulações (principalmente nas costas);

Também há sintomas como icterícia (pele e olhos amarelados), cansaço, fraqueza e vômitos com sangue (também pode haver perda de sangue pelas fezes e urina), urina reduzida e escura, sangramentos de pele, gengiva e/ou olhos avermelhados, pulso mais lento, apesar da temperatura elevada (sinal de Faget), delírio ou convulsão;

O quadro pode evoluir para insuficiência de órgãos como fígado, rins, pulmões, coração e cérebro, podendo levar ao choque e à morte em poucos dias.

Zika

Em 80% dos casos, o vírus da zika não desenvolve sintomas e a doença passa despercebida. Mas, quando aparecem, casos leves podem dar:

Febre;

Dor de cabeça;

Vermelhidão nos olhos;

Dores nas articulações;

Manchas no corpo --são, na maioria das vezes, considerados leves e têm cura espontânea após dez dias.

Casos graves aumentam o risco de:

Complicações neurológicas, como encefalites;

Síndrome de Guillain Barré;

Microcefalia em bebês de gestantes infectadas.

*Com informações de reportagens publicadas em 05/01/18, 29/07/19, 28/03/23, 30/01/24 e da Agência Einstein.