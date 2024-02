Adolescente que teve couro cabeludo arrancado em kart recebe alta: 'Alívio'

Do UOL, em São Paulo

A adolescente Heloisa Rocha, de 17 anos, recebeu alta médica após ficar internada por quase dois meses por ter sido escalpelada durante uma corrida de kart no Distrito Federal.

O que aconteceu

Heloisa recebeu alta na sexta-feira (2) depois de retirar os pontos cirúrgicos do enxerto, procedimento para preencher a área em que a pele foi retirada. Segundo a mãe da adolescente, Elizabeth Heliodoro, a filha fez 10 procedimentos cirúrgicos ao longo da internação.

A mãe de Heloisa definiu o retorno para casa, em Valparaíso de Goiás, como um "alívio". "É como ter ela novamente em meu ventre. Eu poderei cuidar, zelar e dar o meu melhor por ela. Sinto alívio de saber que tudo foi vivido e que Deus, em sua infinita bondade, a protegeu", disse ao UOL.

Elizabeth conta que a filha ainda está em processo de aceitação após o acidente. Os médicos do Hospital Regional da Asa Norte sugeriram a realização do expansor, mas Heloisa não quer passar pelo procedimento no momento.

A técnica, dolorida, insere uma bolsa de silicone por baixo do que restou de pele no topo da cabeça. A cada semana, é necessário bombear soro fisiológico para inflar a bolsa e exigir que a pele estique. "Hoje ela quer usar uma prótese capilar. E, talvez um dia, tentar o expansor", explicou a mãe.

Heloisa consegue fazer atividades do dia a dia, mas precisa da ajuda da mãe para tomar banho e fazer os curativos. "Mas, emocionalmente falando, ela precisa muito de mim. Ela acorda, se vê, tem planos, mas lembra que não pode fazer ainda", destacou.

Elizabeth conta que os advogados tentam um acordo com o kartódromo devido ao acidente. Segundo a mãe da adolescente, o estabelecimento colaborou durante o tratamento de Heloisa.

A mãe da jovem diz que ainda necessita de ajuda financeira já que ela teve que se afastar do trabalho para cuidar de Heloisa. Quem quiser ajudar, a família disponibiliza o email chheliodoro2@gmail.com para receber doações. O dinheiro também ajudaria a adolescente a vir para São Paulo aplicar uma lace que ela ganhou, feita de cabelo humano.