ADNOC Drilling olha para 2024 com confiança e planos para ampliar a frota

ABU DHABI, 6 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Abdulrahman Al Seiari, CEO da ADNOC Drilling, da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, declarou na terça que a empresa continuará com seus planos estratégicos durante 2024 para maior expansão da frota, iniciativas de descarbonização, sua recém-criada joint venture (JV) com a Alpha Dhabi e expansão regional.

Em uma declaração à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Seiari disse que a ADNOC está olhando para 2024 com confiança e otimismo. "Este ano será um ano marcante. Em linha com nosso mandato de apoiar a meta de capacidade de cinco milhões de barris por dia da ADNOC, o crescimento contínuo de nossa frota - esperamos atingir 142 plataformas operacionais este ano - é fundamental para nosso sucesso futuro", afirmou.

Antes de anunciar seus resultados para o ano inteiro de 2023 em 13 de fevereiro, ele enfatizou que, após a transformação da ADNOC Drilling (Perfuração) em um provedor de serviços de perfuração integrados (IDS) no final de 2018, a empresa conseguiu capturar, em apenas alguns anos, um nível de crescimento de negócios que levou muito mais tempo para ser alcançado por outras empresas.

E afirmou que a expansão da frota e dos recursos de IDS, no entanto, não são os únicos caminhos que continuam a melhorar como organização. "Por exemplo, recentemente formamos uma nova joint venture com a Alpha Dhabi, que buscará investimentos globais em tecnologia de energia e reforçará os serviços de energia habilitados por tecnologia. O acesso a essas tecnologias nos ajudará em nossas operações e acelerará a otimização da entrega de poços", destacou Al Seiari.

O alto executivo ressaltou que outra área de foco principal este ano será a expansão internacional além das fronteiras de Abu Dhabi. "Em 2023, assumimos nossa esfera e na esfera internacional e pretendemos expandir nossa presença ainda mais este ano. Avançaremos em nossa estratégia por meio de uma combinação de maior crescimento orgânico e o potencial de aquisições regionais", acrescentou.

Al Seiari destacou que a oportunidade para o desenvolvimento de recursos energéticos não convencionais será um foco cada vez maior para a companhia. "Especialmente no mercado doméstico, onde estamos nos movendo para desbloquear esses recursos em apoio à meta dos Emirados Árabes Unidos de se tornar autossuficiente em gás e um exportador líquido de gás natural até 2030", disse.

E explicou que, com a entrega de poços IDS, foram reduzidos os tempos de entrega de poços e as emissões associadas. "Agora, juntamente com as recentes adições de plataformas terrestres de energia híbrida, também estamos acelerando os esforços para descarbonizar nossa frota. Até o momento, um total de 16 plataformas terrestres de energia híbrida foram adquiridas, sendo que as duas primeiras iniciaram suas operações no final do ano passado e as demais devem entrar em operação ao longo de 2024", afirmou.

A ADNOC Drilling promoveu uma das maiores frotas multidisciplinares do mundo, apoiada pelas mais recentes inovações e uma mentalidade aquisitiva para cumprir seus compromissos e atender às futuras necessidades energéticas do mundo.

"Com esses impulsionadores de crescimento em vigor, continuaremos a construir nosso orgulhoso legado como um importante facilitador do crescimento econômico dos Emirados Árabes Unidos e a apoiar a visão da nação de fornecer o máximo de energia com o mínimo de emissões", concluiu.