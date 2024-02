Ações da China sobem com expectativa de resgate do mercado

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China ampliaram os ganhos nesta quarta-feira, com os investidores aguardando medidas mais substanciais de resgate do mercado depois que Pequim sinalizou que estava aumentando os esforços para sustentar os mercados.

As ações de Hong Kong, entretanto, encerraram em baixa, indicando que os investidores ainda estão avaliando a eficácia das medidas.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,96%, avançando pelo terceiro dia consecutivo, enquanto o índice de Xangai subiu 1,44%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve queda de 0,34%.

As autoridades chinesas anunciaram uma série de medidas para ajudar os mercados de ações nos últimos dias, depois que as ações domésticas caíram para mínimas de cinco anos na semana passada.

Algumas das medidas incluem restrições às vendas a descoberto e a ampliação da compra de ações pelo fundo estatal Central Huijin Investment.

"A recente turbulência no mercado pode levar a movimentos mais decisivos e rápidos por parte da equipe nacional para ajudar a restaurar a confiança ...", disseram economistas do HSBC em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,11%, a 36.119 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,34%, a 16.081 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,44%, a 2.829 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,96%, a 3.343 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,30%, a 2.609 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX permaneceu fechado.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,97%, a 3.156 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,45%, a 7.615 pontos.