43 municípios de MT declararam situação de emergência por estiagem ou seca

Brasília, 7 - Mato Grosso tem 43 municípios em situação de emergência, dos quais 19 decretados por estiagem e 24 por seca, segundo dados mais recentes da Defesa Civil do Estado. O número vem crescendo. Mais três municípios também declararam emergência por falta de chuva nas últimas duas semanas: Nobres, Rondonópolis e Itiquira.Do total, apenas dois tiveram a situação de emergência homologada pelo governo do Estado. O reconhecimento da situação pelo Estado permite aos municípios receberem ajuda humanitária e, com a chancela da União, as prefeituras podem receber recursos para enfrentar a seca. O reconhecimento estadual da situação de emergência possibilita também que os produtores rurais acionem o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).