Lucro normalizado da TIM Brasil sobe 52,6% no 4º tri, para R$900 mi, na base anual

Por Patricia Vilas Boas e Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido normalizado da TIM Brasil subiu 52,6% no quarto trimestre de 2023, para 900 milhões de reais na comparação com o mesmo período do ano anterior, mostrou relatório de resultados divulgado nesta terça-feira.

Já o lucro líquido reportado mais que dobrou ante os meses de outubro a dezembro de 2022, alcançando 1,1 bilhão de reais.

A controlada da europeia Telecom Italia apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) normalizado de 3,15 bilhões de reais no período, crescimento de 7,5% ante o último trimestre de 2022, com margem Ebitda normalizada em 50,2%, avanço de 0,3 ponto percentual ano a ano.

A operadora de telecomunicações registrou receita líquida normalizada de 6,28 bilhões de reais, alta de 6,8% na base anual, em desempenho impulsionado principalmente pelo crescimento da receita de serviços móveis e de banda larga TIM UltraFibra.

A receita de serviço móvel da TIM Brasil subiu 7,6% ano a ano, a 5,7 bilhões de reais, enquanto a do serviço fixo avançou 1,6%, a 329 milhões de reais, na mesma base de comparação.

O número de usuários móveis ao final de 2023 caiu 2% ano a ano, para 61,2 milhões, refletindo um movimento combinado de crescimento da base do pós-pago (+1,4% ano a ano), para 27,6 milhões de acessos, e recuo do pré-pago (-4,6% ano a ano), para 33,6 milhões, afirmou a TIM.

Ainda no segmento móvel, a receita média mensal por usuário (ARPU) normalizada alcançou 31,1 reais, expansão de 15,8% na base anual. "Esse resultado novamente reforça o foco da TIM na busca por uma maior monetização de sua base de clientes em linha com sua estratégia", afirmou a empresa em relatório.

No segmento fixo, a TIM UltraFibra atingiu uma base de clientes de 802 mil conexões no encerramento do ano passado, um crescimento anual de 12,1%.

Os custos e as despesas operacionais normalizados somaram 3,13 bilhões de reais no quarto trimestre, crescimento de 6,2% frente ao mesmo período do ano imediatamente anterior, com uma maior carga de despesas nas linhas de interconexão.

DIVULGAÇÃO DE GUIDANCE

A TIM Brasil divulgou ainda, separadamente, seu plano estratégico para o período de 2024 a 2026, anunciando previsão de investimentos entre 4,4 bilhões e 4,6 bilhões de reais este ano, conforme fato relevante ao mercado.

A companhia prevê uma alta entre 7% e 9% no Ebitda em 2024, na comparação com o ano passado, e um crescimento de 5% a 7% na receita de serviços.

Para sua linha de telefonia móvel, seu principal negócio, a empresa afirmou projetar uma "melhoria contínua e sustentável do mercado" para o novo triênio.

Segundo a empresa, essa melhoria seria impulsionada por: uma nova dinâmica de mercado mais racional e com clientes focados em valor e qualidade; essencialidade do serviço móvel; oportunidade de incremento do uso com aumento da demanda por dados; e acessibilidade de preços.