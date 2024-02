Safra anuncia aquisição da Guide Investimentos

SÃO PAULO (Reuters) - O banco Safra anunciou a aquisição da plataforma Guide Investimentos, controlada pela Fosun, ampliando sua presença no mercado de investimentos, conforme comunicado divulgado na noite desta terça-feira.

A Guide tem sob custódia cerca de 20 bilhões de reais em ativos, segundo o banco. O valor da operação não foi relevado.

O Safra disse que seu objetivo é acelerar o crescimento da Guide em todas as áreas de atuação — que abrange os segmentos de escritórios de assessoria de investimento, wealth management, corretora institucional e asset management — contribuindo com capital, expertise e ampliando a oferta de produtos e serviços para os clientes.

A conclusão da transação ainda está sujeita à obtenção das aprovações regulatórias necessárias, acrescentou.

O Safra contou com as assessorias financeira e legal, respectivamente, do Banco J. Safra e dos escritórios Spinelli Advogados e Vieira Rezende Advogados, enquanto o Pinheiro Neto Advogados assessorou a Fosun.