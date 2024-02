Publicitária é morta com 10 tiros enquanto conversava com amiga em SP

A Polícia Civil de São Paulo investiga o assassinato de uma mulher de 33 anos, morta com pelo menos 10 tiros enquanto conversava com uma amiga no último domingo (4), em Ribeirão Preto (SP).

O que aconteceu

Dayane Isabel Roncari estava sentada e conversava com uma amiga quando foi baleada. Testemunhas relataram à polícia que dois homens encapuzados desceram de um veículo, fizeram diversos disparos contra a vítima e fugiram em seguida. As informações são da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

A polícia foi acionada para prestar socorro, mas quando chegou ao local, a publicitária já estava morta. Os criminosos utilizaram duas pistolas de calibre 9 mm e efetuaram 30 disparos. Até o momento, eles não foram identificados.

Publicitária já foi presa em 2018 por suspeita de matar uma jovem de 18 anos. O crime, ocorrido em outubro daquele ano, teria sido motivado por ciúmes. Dayane teria perseguido e atropelado a vítima ao vê-la em uma motocicleta com seu ex-namorado, Wendell Souza de Almeida, que na época sofreu múltiplas fraturas. Na ocasião, a defesa de Dayane alegou que ela não tinha a intenção de atropelar as vítimas. Dayane chegou a ser condenada no ano passado a 7 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto, mas recorria em liberdade.

Dayane também já foi alvo de investigação por suspeita de mandar matar o mesmo ex-namorado que teria sido atropelado por ela. O homem foi morto a tiros em 2021, mas a investigação não conseguiu comprovar a participação da publicitária no crime.

A morte de Dayane Isabel Roncari é investigada pela Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto. Os investigadores trabalham com a hipótese de execução.