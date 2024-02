Vacinação será progressiva, e dengue é 'total prioridade', diz ministra

Do UOL, em São Paulo

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou nesta terça-feira (6) que a vacinação contra a dengue será feita de forma progressiva e que o combate à doença é "total prioridade" do governo. Ela também convocou governadores, prefeitos e a população para ajudar no enfrentamento e na prevenção contra a doença.

O que disse a ministra

Doses são limitadas e, por isso, vacinação será feita de forma gradual. Os critérios de distribuição foram baseados na incidência da doença e definidos pelo Ministério da Saúde junto aos secretários de Saúde de estados e municípios, disse Nísia Trindade em pronunciamento exibido na rede nacional de rádio e TV.

Crianças de 10 a 14 anos já podem ser vacinadas contra a dengue. O Ministério da Saúde vai coordenar um "esforço nacional para ampliar a produção e o acesso à vacina", completou Nísia.

Calor recorde e chuvas acima da média aumentaram os focos de transmissão. Segundo a ministra, o cenário exige ações adicionais de governo federal, estados, municípios e de toda a população. "Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue", declarou.

Saúde ampliou repasses a estados e municípios em R$ 1,5 bilhão. Além disso, acrescentou Nísia, foi montado um centro de operações de emergências para analisar diariamente a evolução dos casos e mobilizar as ações de todos os órgãos envolvidos. "É fundamental que as prefeitas e os prefeitos intensifiquem os cuidados com a limpeza urbana", alertou a ministra.

População é 'decisiva' na prevenção; 75% dos focos estão dentro de casa. "Vamos tampar as caixas d'água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas, guardar garrafas e pneus em locais cobertos, retirar água acumulada dos vasos e plantas", pediu Nísia. "Se você tiver algum sintoma, como febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dores musculares intensas e atrás dos olhos, procure um serviço de saúde".

O Ministério da Saúde coordenará um esforço nacional para ampliar a produção e o acesso à vacina. Convoco todas e todos para uma mobilização nacional dos governos e de toda a sociedade para que juntos enfrentemos os atuais surtos e em breve possamos fazer com que a dengue seja uma doença do passado.

Nísia Trindade, ministra da Saúde, em pronunciamento