Presidente emirático recebe embaixadores do país e representantes de missões no exterior

ABU DHABI, 6 de fevereiro de 2024 (WAM) - O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu embaixadores e representantes emiráticos que participam do 18º Fórum de Embaixadores e Representantes de Missões no Exterior. O evento, organizado anualmente pelo Ministério das Relações Exteriores, contou com a presençado xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores.

Durante a reunião, em Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, o xeique Mohamed discutiu com a delegação a importância dos fóruns que reúnem os representantes e embaixadores dos EAU para analisar a abordagem da nação em relação à paz, segurança, cooperação e diplomacia econômica. O líder também destacou o papel desses fóruns em permitir que os funcionários do Estado troquem opiniões e ideias relacionadas aos atuais desenvolvimentos regionais e internacionais, contribuindo para a melhora do papel diplomático dos EAU e de sua política externa.

Mohamed bin Zayed enfatizou a importância dos embaixadores e representantes dos EAU no exterior para aprimorar as relações exteriores da nação e atender aos seus interesses, além de construir pontes de cooperação com países de todo o mundo nos níveis político, econômico, cultural e outros. Seu papel, disse ele, é também apresentar uma imagem positiva dos EAU, seu povo, valores e princípios, defendendo a paz, o diálogo e a cooperação que beneficiam a todos.

O presidente emirático enfatizou que os EAU estão interessados em construir parcerias de desenvolvimento de alto nível com vários países do mundo, colocando uma responsabilidade significativa em seus embaixadores e representantes no exterior para apoiar essa visão com base em sua compreensão das prioridades de desenvolvimento do país e no conhecimento das rápidas transformações que ocorrem globalmente em todos os setores.

Além disso, Mohamed bin Zayed pediu aos embaixadores e representantes que priorizem o bem-estar dos cidadãos dos Emirados no exterior e ofereçam a eles todas as formas possíveis de apoio. Encerrou manifestando gratidão pelos esforços, os desejandotodo o sucesso em suas missões.