Presidente da Conferência Episcopal Austríaca enfatiza importância do Documento sobre Fraternidade Humana

VIENA, 6 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O cardeal Christoph Schönborn, presidente da Conferência Episcopal Austríaca, enfatizou a importância do Documento sobre Fraternidade Humana que foi assinado na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, em 4 de fevereiro de 2019, pelo grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, e pelo papa Francisco, chefe da Igreja Católica, na promoção da coexistência pacífica. Ele elogiou os esforços feitos para emitir esse documento que une os povos.

O cardeal Schönborn fez a declaração durante uma conferência internacional realizada na segunda na capital da Áustria, Viena, pelo quinto aniversário do Documento sobre Fraternidade Humana, que foi solicitado pela Comissão para Religiões Mundiais da Conferência Episcopal Austríaca.

O religioso enfatizou que o diálogo entre as crenças é uma parte importante da coexistência, afirmando: "Sem amor, não há diálogo ou fraternidade".

E destacou a inclusão do valor do amor como uma questão fundamental, na conclusão do Documento de cinco páginas sobre a Fraternidade Humana. O cardeal também descreveu os direitos destacados no Documento como de particular importância.

Por sua vez, Umit Vural, chefe da Comunidade Religiosa Islâmica da Áustria (IGGO), enfatizou a importância fundamental da paz e da segurança na sociedade e a contribuição das religiões na construção de pontes e na promoção do diálogo. Ele disse: "O documento fortalece nossa melhor compreensão uns dos outros e nossa busca comum pela paz".