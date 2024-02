Mubadala Abu Dhabi Open: Jabeur e Osaka são eliminadas na competição de duplas

ABU DHABI, 6 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Ons Jabeur e Naomi Osaka foram eliminadas da competição de duplas no Mubadala Abu Dhabi Open, apresentado pelo Conselho Esportivo de Abu Dhabi. As atletas perderam em sets diretos para Magda Linette e Bernarda Pera.

A dupla estreante contou com o apoio da maioria na quadra do Stadium Court no International Tennis Centre, Zayed Sports City. As duas enfrentaram uma dupla que entrou no último minuto para substituir Xinyu Wang e Saisai Zheng, que não puderam competir devido a uma lesão sofrida por Zheng.

Apesar da qualidade de Jabeur, número 6 do mundo, e de Osaka, quatro vezes campeã do Grand Slam, tenha sido evidente nas jogadas, as adversárias tiveram um bom desempenho durante toda a partida, garantindo vaga nas quartas de final com uma vitória por 6-3 e 6-3.

Trata-se de um dia frustrante para Osaka, a ex-número 1 do mundo, que sofreu uma derrota em sets diretos nas mãos da americana Danielle Collins na competição de simples.

Jabeur jogará sua primeira partida de simples nesta quarta, quando enfrentará Emma Raducanu nas oitavas de final.