Lula na Volks: como foi feito e qual é o destino do carro usado no desfile

O anúncio do novo ciclo de investimento da Volkswagen no Brasil, de R$ 16 bilhões até 2028, contou com um carro especial: um Volkswagen Virtus conversível, feito especialmente para o evento e que foi utilizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo vice Geraldo Alckmin (PSB) durante desfile na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP).

Como é o Virtus conversível

Na cor Azul Biscay, o modelo mescla atributos das versões Highline e Exclusive, com rodas de 18 polegadas escurecidas, interior com bancos, painel e apliques de porta em preto e motor 250 TSI atrelado ao câmbio automático de seis marchas.

Cerca de trinta profissionais trabalharam no projeto e tiveram apenas seis semanas para a entrega do veículo.

Além da remoção do teto e das colunas B e C, a Volkswagen reforçou outros pontos do veículo. Visando proporcionar um bom espaço entre os bancos dianteiro e traseiro, o assoalho foi alongado com o tanque de combustível também sendo alterado.

Imagem: Divulgação

A Volkswagen afirmou que foi acrescentada uma barra transversal na região da coluna B, para que os ocupantes traseiros, quando de pé, tivessem apoio e segurança.

Por fim, foram modificados alguns sistemas eletrônicos de gerenciamento do veículo.

Imagem: Divulgação

Esta unidade do Virtus é o quinto modelo que a Volkswagen faz para este tipo de evento. Ele vem após Fusca, Polo Sedan e Fox conversíveis, para os anos de 1959, 1993, 2003 e 2005, respectivamente.

O veículo especial não será vendido: seu destino é o acervo da Garagem VW, onde ficará ao lado de demais veículos especiais, esportivos e protótipos.

