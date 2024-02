Governos e líderes latinos lamentam morte de Piñera

Governos e líderes políticos da América Latina manifestaram pesar pela morte do ex-presidente do Chile Sebastián Piñera nesta terça-feira (06), e destacaram as boas relações que ele estabeleceu na região.

"Surpreso e triste com a morte de Sebastián Piñera. Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação entre os nossos países e sempre tivemos um bom diálogo quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos", publicou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no X.

"Muito triste o seu falecimento de forma tão abrupta. Meus sentimentos aos familiares e amigos de Piñera por essa perda", acrescentou Lula.

Piñera, 74, governou o Chile em dois períodos: de 2010 a 2014 e de 2018 a 2022. Primeiro presidente de direita a chegar ao poder por eleição popular após a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ele era economista e empresário.

A presidente do Peru, Dina Boluarte, expressou seu "profundo pesar" pela morte de Piñera, a quem chamou de "importante líder político da região e amigo do Peru".

A Colômbia enviou "sinceras condolências" à família de Piñera, bem como "ao governo e a todo o povo chileno", em comunicado da chancelaria, que lembrou as contribuições do governo do ex-presidente chileno para o processo de paz com a guerrilha das Farc.

O presidente Luis Lacalle Pou destacou "a atitude positiva" de Piñera em relação ao Uruguai e lembrou a ajuda que lhe ofereceu para a chegada de vacinas durante a pandemia de Covid.

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, e sua mulher e vice-presidente, Rosario Murillo, enviaram seus pêsames ao atual presidente chileno, Gabriel Boric.

"Paz à sua alma!", publicou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na rede social X, acrescentando que seu país se une "ao luto que acomete o povo do Chile diante do falecimento lamentável" do ex-presidente.

O governo da República Dominicana apresentou condolências aos parentes e amigos de Piñera.

- Ex-presidentes -

Ex-presidentes da América Latina também lamentaram a morte de Piñera. "Estive em diversos encontros internacionais com ele. Embora não concordássemos ideologicamente, trabalhamos lado a lado em vários temas", publicou no X o boliviano Evo Morales.

Já Jeanine Añez, que também governou a Bolívia e agora está presa, acusada de forçar a renúncia de Morales à Presidência em 2019, declarou-se "impactada com a notícia do acidente trágico que tirou a vida de um homem solidário e profundamente democrata, que amava o seu país e a América Latina".

No México, a chanceler, Alicia Bárcena, lamentou a morte de Piñera e enviou "sinceras condolências à sua família e a todo o Chile em um momento já difícil", referindo-se aos incêndios florestais.

O ex-presidente mexicano Felipe Calderón disse sentir profunda dor pela morte de Piñera, que chamou de amigo. "Sua família perde um marido e pai exemplar. O Chile, um de seus melhores presidentes. A democracia, um combatente."

O ex-chefe de Estado do Equador Rafael Correa (2007-2017), que vive na Bélgica, expressou no X: "Que notícia! Apesar das nossas diferenças ideológicas, sempre tivemos uma relação muito boa como presidentes e nunca esquecerei sua preocupação sincera em 30 de setembro de 2010". Nessa data, Correa enfrentou uma rebelião policial em Quito.

O também ex-governante do Equador Guillermo Lasso (2021-2023) destacou no X que Piñera, que chamou de amigo, "foi um grande homem, leal aos princípios do mundo democrático".

bur-nn-arm/atm/lb

© Agence France-Presse