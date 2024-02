Enel anuncia reforço em atendimento de emergência durante o Carnaval

A empresa de distribuição Enel anunciou que reforçará o atendimento de emergência aos clientes durante o feriado de Carnaval. A medida será válida para as áreas de concessão da empresa em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

O que aconteceu

SP e RJ terão aumento de até três vezes nas equipes de emergência, diz a empresa. Os funcionários atuarão em caso de "eventual contingência severa provocada pelo fenômeno El Niño que, neste verão, tem gerado um volume de chuvas acima da média, com forte rajadas de vento".

Canais de atendimento também podem ter capacidade dobrada. "O plano envolve ainda um processo estruturado de categorização das ocorrências, com definição de escala de prioridade, permitindo que casos mais sensíveis recebam atendimento prioritário", divulgou a empresa. O monitoramento dos canais digitais de atendimento também deverão ser reforçados e a empresa promete informar os clientes sobre os trabalhos realizados por meio de e-mail, SMS e outros canais.

Companhia diz estar preparada para se comunicar com órgãos públicos. Hospitais e clientes eletrodependentes — ou seja, que demandam tratamento de saúde ou procedimento médico que requeira uso continuado de energia elétrica — com cadastro e outros serviços essenciais terão prioridade no atendimento.

Comunicação de falta de luz durante contingências

Em São Paulo, Enel orienta uso dos canais digitais. O cliente pode reclamar da falta de energia enviando um SMS gratuito para o número 27373 com a palavra "LUZ" e o número de instalação (que consta na conta de energia). Exemplo: "LUZ12345678". Os interessados também podem acessar o App Enel São Paulo ou a agência virtual no site.

No Rio de Janeiro e no Ceará, os clientes podem falar via WhatsApp. O telefone de contato é pelo número (21) 99601-9608. O call center também estará disponível, assim como a Agência Virtual, e no aplicativo Enel, que pode ser baixado gratuitamente nos sistemas iOS e Android.