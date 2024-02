Cúpula Mundial de Governos 2024 anuncia Turquia, Índia e Qatar como convidados de honra

DUBAI, 6 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Turquia, Índia e Catar foram declarados os convidados de honra da Cúpula Mundial de Governos de 2024, que será realizada em Dubai de 12 a 14 de fevereiro. O evento, sob o tema "Moldando os Governos do Futuro", também receberá mais de 25 chefes de governo e de Estado.

As delegações de alto nível dos três países convidados serão chefiadas pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e pelo primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Os países convidados apresentarão suas experiências governamentais bem-sucedidas e as melhores práticas de desenvolvimento durante a cúpula, que reunirá líderes de pensamento, especialistas e representantes de mais de 85 organizações internacionais e regionais, com 120 delegações governamentais e quatro mil participantes.

Mohammad Al Gergawi, ministro de Assuntos do Gabinete e presidente da Organização da cúpula, disse que receber a Turquia, a Índia e o Qatar como convidados de honra deste ano reflete seus laços profundos e a parceria estratégica com os EAU. Al Gergawi acrescentou que a participação de 25 chefes de Estado reafirma o papel fundamental da cúpula como uma plataforma de cooperação internacional e troca de experiências para acelerar o progresso das sociedades e como um fórum anual para líderes mundiais e autoridades governamentais.

O ministro observou que receber os três países como convidados de honra faz parte da missão da cúpula, como uma plataforma influente, para mostrar as experiências de desenvolvimento de diferentes governos e promover as melhores práticas para um futuro melhor para a humanidade.

Principais experiências

A escolha da Turquia, da Índia e do Qatar como convidados de honra deste ano também faz parte dos esforços para fortalecer parcerias com países que lideram experiências bem-sucedidas em setores estratégicos que atendem às sociedades. A participação deles consolida a posição da cúpula como o maior encontro global para apresentar as melhores práticas e compartilhar experiências, e como o primeiro fórum desse tipo a reunir governos com organizações internacionais e líderes do setor privado dedicados a moldar o futuro.

Laços sólidos

A participação dos convidados de honra reflete um sólido compromisso com o aprofundamento das relações e o aumento da cooperação com o objetivo de alcançar a prosperidade e o progresso globais, além de criar soluções urgentes e inovadoras para questões globais urgentes.

A cúpula deste ano se concentra em seis temas e recebe 15 fóruns globais que explorarão estratégias futuras e grandes transformações em setores-chave em 110 diálogos interativos. Mais de 200 palestrantes proeminentes, incluindo presidentes, ministros e visionários, compartilharão suas percepções juntamente com 23 reuniões ministeriais e sessões executivas que receberão mais de 300 ministros.